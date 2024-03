Noa Eshkol: The Four Seasons, ca. 1980. © The Noa Eshkol Foundation for Movement Notation, Holon, Israel Foto: Jens Ziehe, Berlin courtesy The Noa Eshkol Foundation for Movement Notation, Holon, Israel, and neugerriemschneider, Berlin

Bild: Hamid Zenati inszeniert eine von seinen Textilarbeiten als performative Skulptur im Meer während einer Reise, 1990er Jahre. © Hamid Zenati Estate. Foto: Hamid Zenati

Die israelische Künstlerinstartete als Tänzerin und Choreografin, mit Beginn des Jom-Kippur-Krieges beschloss sie, es sei nicht "die richtige Zeit zum Tanzen", erinnert imElke Linda Buchholz. Stattdessen begann Eshkol aus Stoffresten großformatige und farbenfrohezu gestalten, die das Berliner Georg Kolbe Museum nun in der Ausstellung "No Time to Dance" zum hundertsten Geburtstag der Künstlerin zeigt: "Das lange geplante Ausstellungsvorhaben geriet nach dem 7. Oktober letzten Jahres allerdings in Krisen. Wie sichnach dem Überfall der Hamas auf Israel? Nun hängt gleich im Entree der Wandteppich 'Palestinian Vase in a Window' von 1998. Als Fensterrechteck hat Eshkol eine komplette, also ein Palästinensertuch samt Fransenrand, eingenäht. Davor schleudern rotgemustertein alle Richtungen, wie eine Explosion. Auch andere ausgestellte Arbeiten sind mit Bezug auf aktuelle Konfliktzonen gewählt, so 'Village in the Ukraine' von 1998. Eshkols Bildteppiche erzählen, gefügt aus textilem Wegwerfmaterial."Textilkunst ganz anderer Art entdeckt Eva-Christina Meier () im Minsk Kunsthaus in Potsdam , das unter dem Titel "Soft Power" derzeit eine umfangreiche Auswahl voninternationaler Künstlerinnen wieoderzeigt. Und auch in dieser Ausstellung ist das Textile, etwa im Werk "Saga of Protest" von: "Auf sieben Meter langem Leinen zeichnet die 1990 geborene Künstlerin gewaltsamegegen die belorussische Zivilgesellschaft 2020/ 2021 nach. In den Darstellungen der Proteste greift Bazlova auf Motive traditioneller Stickerei ihres Heimatlandes zurück, angefertigt in rot-weißer Maschinenstickerei. Andere Arbeiten der Ausstellung wirken abstrakter. Wie das Wandrelief vonaus aus alten Flaschenverschlüssen, Aluminiumteilen und Kupferdraht. Der 1944 in Ghana geborene Künstler aber verbindet mit dem Verknüpfen des Materials auch eine Erzählung über Gemeinschaft,und Sklavenhandel."In derberichtet Frauke Steffens von zunehmenden Protestaktioneninund Galerien: "Es wurden Gebäude mit Slogans und roter Farbe besprüht, etwa die Neue Galerie. Der Präsident und Stifter des Privatmuseums ist der Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses Ronald S. Lauder. Ihn griffen Aktivisten wegen seiner Unterstützung Israels verbal an - teils mit. Organisationen wie Writers Against the War on Gaza oder Within Our Lifetime veranstalteten Sit-ins etwa im Museum of Modern Art oder dem Brooklyn Museum.großer Museen forderten, dass ihre Institutionen sich für einenaussprechen. Einzelne Aktivistengruppen griffen Judenan: Im Januar und Februar klebten Unbekannte Plakate mit der Aufschrift 'Verkauft nicht an Zionisten, arbeitet nicht mit Zionisten zusammen' an Galerien und sprühten "Intifada" an andere."Weitere Artikel: Kurz wurde über die Urheberschaft des großen, knallgrünen Graffitis gerätselt, das plötzlich im Londoner Stadtbezirk Islington aufgetaucht war, inzwischen ist klar: Das Werk stammt von berichtet unter anderem dermit. Im spricht Masha Slawinski mit der Fotografin, die gerade den Neuköllner Kunstpreis gewonnen hat, über deren Fotoserie "Inside The Ring", die aktuell in der Berliner Galerie im Saalbau zu sehen ist.Besprochen werden die Ausstellung "und Wassily Kandinsky: Träume von der Zukunft" in der Düsseldorfer Kunstsammlung NRW , mehr hier ), die Ausstellung "Was ist" im neu eröffneten Wiener Aktionismus Museum (der es anfehlt, wie Hannes Hintermeier in dereinräumt) und eine Ausstellung mit Bildern der Malerinin der Berliner no gallery ( taz ).