Calle Fuhr in "Aufstieg und Fall des Herrn René Benko". Foto: Marcel Urlaub





Szene aus "Don Carloss". Foto: Thomas Aurin

Drama gibts eigentlich nicht in"Aufstieg und Fall des Herrn", das am Wochenende auf der Studiobühne des Wiener Volkstheaters Premiere hatte. Statt dessen: Minimalistische "Lecture Performance", erklärt in derWolfgang Kralicek. Fuhr steht vorn auf der Bühne und erklärt mit Bechern, die er zu Pyramide aufbaut, das Geschäftsmodell des pleite gegangenen Immobilienspekulanten. "Erstaunlich, wie einfach der Trick ist!", denkt sich Kralicek. "Das Geschäftsmodell, das René Benko zum Milliardär gemacht hat, ist eigentlich nicht neu. Im Prinzip funktioniertgenau so. Bei Brecht hieß das: Der Schoß ist fruchtbar noch." Hätte es für diese Warnung nicht auch eine Recherche in der Zeitung getan? Findet Uwe Mattheiss in dernicht: Das muss öffentlich ausgetragen werden, denn den Helden der Rechercheplattformen, die das alles ausgegraben haben, "steht das vollständige Versagen einer medialen Öffentlichkeit [gegenüber], die im Wettbewerb um Aufmerksamkeit lange genug dasgenährt hat, das dem des populistischen Führers nicht unähnlich ist." Weitere Besprechungen in der nachtkritik und im Standard





Jürgen Kaube () fandInszenierung von Schillers "Don Carlos" am Schauspiel Frankfurt eigentlich ganz anregend - bis zum Schluss: "Bei Friedrich Schiller, der sich diese wechselseitig widersprüchliche Interessenverfolgung zum allgemeinen Nachteil, also dieses Trauerspiel ausgedacht hat, endet das Ganze mit einemund in einem Ohnmachtsanfall von Elisabeth. Felicitas Brucker hingegen lässt derin die Hand drücken, mit der sie erschießt, was an Männern auf der Bühne noch übrig ist: Carlos, Alba und Philipp. Das hinterlässt den Eindruck, damit sollten die Probleme des Stück handstreichartig gelöst und zur sehr übersichtlichen Behauptung verdichtet werden,gebe es keine Tyrannei und auch das ganze Durcheinander im Kampf gegen sie nicht. ... 'Schade', sagt Elisabeth mit Blick auf die Toten und macht eine kleine Pause, die daslässt". "Das ist eine, und sie bleibt entsprechend unverbindlich", findet auch Judith von Sternburg in derEsther Boldt stört sich nicht am Schluss: "kommen die Machtfragen daher, die dieser 'Don Carlos' stellt. Und das weniger durch vordergründig aktualisierende Texteingriffe, als durch die zahlenmäßige Reduktion des Personals auf die Verkörperung zentraler Funktionen in den laufenden Konfliktlinien, und durch ein dichtes Spiel, das diese lebendig, spürbar macht."Weitere Artikel: In der FAZ wirft Lotte Thaler der grünen Kulturpolitik dievor. In derstellt Reinhard J. Brembeck den Operntenor und -bariton!vor, der im Sommer in Bayreuth den "Lohengrin" singen wird. In der FR erinnert Arno Widmann an die"Wilhelm Tell" vor 220 Jahren.Besprochen werden außerdemAdaption von Tove Ditlevsens "Kopenhagen-Trilogie" am Münchner Residenztheater ( nachtkritik ),Inszenierung von Molières "Tartuffe" am Deutschen Theater Göttingen ( nachtkritik ),Komödie "Reich und glücklich in zehn Tagen" an der Berliner Volksbühne ( FR ),"Phädra, in Flammen" in den Kammerspielen des Schauspiels Frankfurt ( FR ),Inszenierung "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", die den gleichnamigen Roman von Joachim Meyerhoff alsadaptiert ( nachtkritik ),"Nebucadnezar" am Opernhaus Magdeburg ( nmz ) und"La cenerentola" in Weimar ( nmz ).