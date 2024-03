Aribert Reimann, 2010. Foto: Aldus Rietveld, unter CC-Lizenz





Der Komponistist gestorben. Die Zeitungen sind voller bewundernder Nachrufe: Denn Reimann war ein durch und durch moderner Komponist, für den dennochdas Maß aller Dinge blieb, als "singend sich äußernde und entäußernde Kreatur", schreibt Stefan Mösch in der. "Damit unterscheidet sich Reimann von vielen Komponisten seiner Generation. Bei den Darmstädter Ferienkursen, die in den 50er- und 60er-Jahren den Ton der Neuen Musik bestimmten, war er nur ein einziges Mal und fuhr befremdet nach Hause. Er hatte, auch nichts gegen Reihen und serielles Denken, aber er entwickelte daraus eine andere künstlerische Physiognomie. Vor allem glaubte er an die, die damals in Avantgarde-Kreisen verpönt war. Er konnte sich zur Expressivität bekennen, weil er souverän genug war, nicht aus einem Vorrat verfügbarer Ingredienzien zu schöpfen. Ausdruck entwickelte sich bei ihm aus stets neu geschaffenen Erlebnis- und Kommunikationsbezirken."Das zeigte sich vor allem bei seiner Oper "Lear", die 1978 in München uraufgeführt wurde. Eine Sensation, erinnert sich in derPeter Uehling. "Es erklang eine Musik von großerund Ausdruckskraft, die zu ihrer Wirkung jedoch keinerlei stilistische Zugeständnisse an die Spätromantik machte, wie sie zu dieser Zeit, etwa bei Hans Werner Henze oder Wolfgang Rihm, gang und gäbe waren. Das Werk vermochte neue Orchesterklänge zu prägen wie zuletzt vielleicht die 'Elektra' von Strauss: Dieoder die gläsern-stockenden Streicher, die den Narren begleiten, sind vielleicht die letzten schlagenden Beispiele charakterisierenden Instrumentierens in der Musikgeschichte überhaupt."Weitere Nachrufe von Christian Wildhagen in der NZZ , Gregor Dotzauer im Tagesspiegel , Manuel Brug in der Welt , Judith von Sternburg in der FR und Reinhard J. Brembeck, der sich in dererinnert, dass Reimann Melodien schreiben konnte, "die nie an Bekanntes erinnern, immer aber Träger von Ausdruck und Emotion sind. Angst, Sehnsucht, Irrsinn, Erotik, Unsicherheit. Jubel: Alles,, konnte Reimann in seinen oft ins Endlose zielenden Melodien einfangen. Wobei diese Melodien sich als organische Gebilde entfalten,, an die sich zu binden Reimann langweilig und reizlos fand."Hier die Cordelia-Arie aus Aribert Reimanns "Lear", mit Hanna-Elisabeth MüllerMit der Berlinergeht es bergab - nicht erst seitIntendant wurde, aber seitdem noch steiler, meint in derPeter Laudenbach, der - bei aller Liebe zu dem Regisseur Pollesch - hart mit dem Intendanten abrechnet: "Polleschs Behauptung einer kollektiven Intendanz war ein gut gemeinter Selbstbetrug und ein Missverständnis: Pollesch wollte Intendant sein, ohne den Intendanten geben zu müssen. Das öffnete Räume fürjenseits professioneller Mindeststandards. Die Tochter einer Bühnenbildnerin will mal Regie führen und blamiert sich mit ihren Freunden mit dilettantischen Hilflosigkeiten. Die Witwe von Bert Neumann braucht einen Job und wird Marketingchefin, nebenbei verdient sie sich etwas dazu, indem sie vor überschaubarem Publikum aus ihren Lieblingsbüchern vorliest. Die Freundin von Martin Wuttke gibt die Chefdramaturgin.werden zur Kernkompetenz. Jeder darf mal." Laudenbach plädiert dafür,als Interimsintendanten ans Haus zu holen und für die Zeit danachBesprochen werdenInszenierung von Calderons Versdrama "Das Leben ein Traum" an der Berliner Volksbühne (in dersingt Simon Strauß ein kleines Liebeslied an Darstellerin: Ihr "Singsang ist es, der den Abend trägt. Auch dann noch, als er zum Ende hin arg ausfranst und sich in Kalauern erschöpft. ... die Rois reißt alles raus. In ihren Singsangstets aufs Neue. An ihrem herben Gesicht kann man sich nicht sattsehen. Dass ihr schöner Sigismund je 'müde und einsam durchs Leben schreiten' könnte, kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen.") Sarah Kohrs' Inszenierung von"Cenerentola" an der Oper Kiel ( nmz ),"Die Passagierin" in der Inszenierung von Tobias Kratzer an der Bayerischen Staatsoper () und"Die Hamletmaschine" am Staatstheater Kassel ( nmz ).