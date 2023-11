Max Slevogt: Bildnis Bruno Cassirer. Bild: Staatliche Museen zu Berlin/Jörg P. Anders.

Diein der Berliner Alten Nationalgalerie war ein großer Erfolg, allerdings mit bisweilen zweifelhafter Basis, wie sich jetzt für Hubertus Butin in derherausstellt: Bei dem "Bildnis Bruno Cassirer" vonhandelt es sich höchstwahrscheinlich um. Das weiß die Alte Nationalgalerie schon lange, hat es aber verschwiegen: "Dass außerdem die Verantwortlichen der Alten Nationalgalerie es abgelehnt haben, im Ausstellungskatalog auf die höchst heikle Herkunft des Slevogt-Gemäldes hinzuweisen, ist. Selbst auf der Homepage des Museums findet sich unter den Provenienzangaben bei dem Werk nicht die kleinste Andeutung zur Raubkunstproblematik. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, betont: 'Wir möchten keine Objekte in unseren Sammlungen behalten, die nicht rechtmäßig dorthin gelangt sind.' An diesen Worten wird das weitere Vorgehen der Stiftung zu messen sein. Zumindest will die Institution nun mit den Nachkommen von Bruno Cassirer 'zeitnah Kontakt aufnehmen'. Für Claus Michael Kauffmann, Sprecher der Familie, kommt diese Ankündigung: Mit 92 Jahren starb er wenige Tage nach Eröffnung der Secessionen-Ausstellung."Dass mitnun einin dersitzt, zeigt für Nele Pollatschek in derdeutlich, dass es mit den Versicherungen, man wolle den Antisemitismus der letzten Schau aufarbeiten, nicht so weit her ist. Hoskoté hatte eine mit "BDS India" betitelte Petition unterschrieben, die Pollatschek zufolge klar antisemitisch ist, sie rufe zum Israel-Boykott auf und verbreite antizionistische Mythen. Seine Beteuerungen, er sei gegen jeden Boykott Israels, kauft sie ihm nicht ab: "Wie immer ist es schön zu wissen, dass man im Rahmen der Documenta Antisemitismus 'intensiv diskutiert'. Auch schön zu erfahren, dass Hoskoté gerne jüdische Autoren liest. Was genau das mit einer leider deutlich antisemitischen Petition zu tun hat, bleibt unklar., wie die Documenta-Findungskommission, zu deren sechs Köpfen eben auch mindestens ein Kopf gehört, der es für eine gute Idee hielt, diese Petition zu unterschreiben, wohl die antisemitischen Verfehlungen der Vergangenheit aufarbeiten wird. Und wie man wohl diesmal einegarantiert."Weiteres: Für 139 Millionen Dollar ist Picassos "Femme à la montre" von Sotheby's versteigert worden, der höchste Preis, der in diesem Jahr für ein Kunstwerk erzielt wurde, melden Berliner Zeitung und Tagesspiegel Besprochen werden: Die frühere-Fotografinund ihre "Frankfurter Bilder" im Historischen Museum Frankfurt ),Austellung "A Space of Empathy" in der Kunsthalle Schirn ),Ausstellung "Three Horizons" im Lenbachhaus München "When Tomorrow Comes" im Museum Frieder Burda Baden Baden ) und die von Tim Plamper kuratierte Gruppenschau "" im Architekturbüro OOW tsp ).