Die Feuilletons trauern um. Für den Kommunismus in seiner tschechischen Heimat begeisterte er sich zunächst glühend, dann blieb es lange ein Hin und Her, bis ihn die Niederschlagung des Prager Frühlings vollends desillusionierte. Ab 1975 lebte er in Paris, von seiner Heimat ausgebürgert, mit der im folgenden lange fremdelte. Im Exil schrieb er Bestseller wie "Die unerträgliche Leichtigkeits des Seins" aus dem Jahr 1984. "Es gehört zu den wenigen, dass das Regime in Prag unterging, während aus Milan Kundera, den sie fertig machen wollten, einer der meistgelesenen Schriftsteller der Welt wurde", schreiben Joseph Hanimann und Nils Minkmar in der. "Für uns Tschechen blieb er ein Mann der", schreibt sein Schriftstellerkollege in der- Kunderas Landsleute mussten nach dem Prager Frühling oft lange warten, bis sie ein neues Kundera-Buch in Händen halten konnten: "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" etwa erschien auf Tschechisch zunächst in kleiner Auflage in Kanada und offiziell in Tschechien erst in diesem Jahrtausend. "Einige Hundert hat man in die sozialistische Tschechoslowakei reingeschmuggelt. Die Bücher wanderten. Man hatte nur eine einzige Nacht zum Lesen gehabt, denn am nächsten Tag war schon der nächste Leser dran. Deren Liste war lang. So konnten nur die Glücklichen das Buch lesen. Dann ist etwas Besonderes passiert. Die Liebesgeschichte von Tomáš und Tereza wurde einfach erzählt.."Kunderas "Ruhm gründet auf der einmaligen Verbindung von, an denen er seine Leser zu beteiligen schien, als hole er nur Bauklötze aus der Kiste und schaffe mit ein paar Bewegungen, ein Schlafzimmer, einen Fluss", schreibt Paul Ingendaay in der. "Die Energie, die er brauchte, sich vom kommunistischen Regime zu lösen, macht einen Gutteil derseines Schreibens aus", hält Arno Widmann in derfest. "Er konnte seinen Leserinnen und Lesern die Augen öffnen dafür. Und - vielleicht wichtiger noch - ihren Geist." Etwa bei der Entdeckung: "Wer nach dem Krieg in der zweigeteilten Welt aufwuchs, der unterschied zwischen West und Ost. Alles, was unter der Herrschaft der Sowjetunion stand, war für mich Osteuropa. Dagegen rebellierten aufmüpfige Intellektuelle auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs seit den 60er Jahren immer lauter. ... Sie weigerten sich, sich als natürliche Bundesgenossen der Sowjetunion zu betrachten."Kundera "lehnte aus Prinzip", schreibt Gregor Dotzauer im: So blieb Kundera sich im steten Wandel treu. "Literarisch reihte er sich ein in eine Tradition, als deren frühe Höhepunkte er Miguel de Cervantes' 'Don Quijote' und Denis Diderots 'Jacques der Fatalist und sein Herr' verehrte, um dann Franz Kafkas Schuldgebirge und Hermann Brochs Irrationalitätslabyrinthe zu durchqueren." Ulrich Rüdenauer hält aufKunderas "Buch vom Lachen und Vergessen" hoch: Das ist "ein Roman, der in einerund in verschiedenen Variationen Niederlagen und Verwerfungen durchspielt; die Handlung ist aufgesplittert, muss erst vom Leser zusammengesetzt werden. ... Gerade die formale Freiheit, die in diesem Buch liegt, die episodenhafte Verknüpfung reflexiver und erzählerischer Passagen, scheint einen noch größeren Affront darzustellen als sein mitabrechnender Inhalt. Schon einzelne Sätze in diesem Roman hätten Kundera in der kommunistischen Tschechoslowakei zur Persona non grata machen können." Weitere Nachrufe schreiben Karl-Markus Gauss ( NZZ ) und Alexandra Mostyn ( taz ).Nur am Rande erwähnt wird in einigen Nachrufen die, die Adam Hradilek 2008 im tschechischen Magazinbekannt machte, nachdem er einenüber eine Anzeige gefunden hatte, die in einem Polizeirevier in Prag gemacht wurde: Kundera, damals Student, hatte laut diesem Bericht einen Kurier des amerikanischen Geheimdienstes,, an die Polizei verraten. Dvoracek büßte dafür. Kundera bestritt die Anzeige (siehe auch unser Dossier zur Kundera-Affäre ). "Der individualistische Bonvivant also als, der spätere Ideologieverspotter als lebenslanger Verdränger?", fragt Marko Martin in seinem Kundera-Nachruf in der. "Kundera stritt eine Verwicklung in den Fall ab, bekannte sich jedoch zu seiner parteigläubigen Frühphase. Prager Intellektuelle, die ihm nicht gewogen waren, erinnerten allerdings daran, dass auch zu Beginn der Siebzigerjahre Kundera vor allem an sich selbst gedacht und das Petitions- und Bürgerrechtlerengagement eines Václav Havel ausbetrachtet hatte. Dennoch: Wer außer Kundera hatte die ästhetischen und moralischen Zumutungen, mit denen der Alltagstotalitarismus seine Bürger kujonierte, derart präzise beschrieben und in wissendem Gelächter einen möglichen Ausweg skizziert?"Weitere Artikel: schreibt in derweiter Kriegstagebuch aus. Johannes C. Bockenheimer plaudert für diemit. Und das-Feuilleton empfiehlt . Besprochen werden unter anderemErzählband "Der gelbe Elefant" ( NZZ ),-Biografie ( Standard ) und"Ethik und Poetik" ().