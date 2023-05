Mit ziemlich mulmigem Gefühl kommt Dirk Schneider von' Tourauftakt in Hamburg nach Hause. Den Aufritten vorausgegangen war eine Kontroverse, inwiefern der frühere-Mastermind mitzündelt und ob man seine Konzerte nicht verbieten lassen sollte. Auf der Bühne war nun zu erleben, wie Waters "seinen ''-in eitelster Weise auslebt: Bilder von Bombenexplosionen und hungernden Kindern flimmern über die Leinwand, während er in die Gitarrensaiten greift und Pink-Floyd-Songs spielt" und schließlich auch die Gier der Reichen anprangert. "Man fragt sich, ob dersein Publikum für so dumm hält, dass es nicht einmal auf die Idee kommt, eine Parallele zu ihm zu ziehen, der für die billigsten Plätze nochverlangt. Am Auffälligsten ist, was fürdie Bühnenshow selbst trägt. Waters haut nonstop Slogans raus" und sortiert sein Publikum: "'If you are one of those 'I love Pink Floyd, but I can't stand Roger's politics' people, you might do well to fuck off to the bar right now.' Wer Waters' Musik will, hat gefälligst."Außerdem: Ane Hebeisen vom lässt sich von dem Rappernacherklären. Gregor Dotzauer porträtiert für dendie in Berlin lebende Jazzpianistin. Karl Fluch freut sich imauf' Wiener Konzert am Wochenenende. Cora Wucherer schreibt imüberund ärgert sich darüber, dass Taylor Swifts Beziehungsleben so ein großes Thema bei den Fans und in den Boulevardmedien ist. Klemens Patek ( Presse ) resümiert die ersten Veranstaltungen desund lässt hier die Songs der Halbfinalisten Revue passieren. Marco Schreuder interviewt für dendie schwedische Contest-Favoritin. Evan Minsker schreibt aufeinen kurzen Nachruf auf den legendären Illustrator, der mit seinen Konzertplakaten und Schallplatten-Covern dem Alternative-Rock- und Punk-Underground der Achtziger und Neunziger sein visuelles Gepräge verpasst hat.Besprochen werden Konzerte von Tsp ), Tsp ) undmit der FR ) sowie von den FR ) und derunter Tsp ).