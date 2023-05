Abbas Rezaies Dokumentarfilm "Etilaat Roz"

Inmitten einer komplexen Kettenreaktion: Leonie Benech in "Das Lahrerzimmer"

Jörg Seewald berichtet in dervon der Eröffnung des Dok.Festes München , woDokumentarfilm "Etilaat Roz" über den Niedergang der gleichnamigenunter dengezeigt wurde. "'Wir müssen am Leben bleiben', beschwört Zaki Daryabi seine Redakteure, die mit dem Zwiespalt leben müssen, dass sie von Lesern mit Informationen versorgt werden. Die letzte gedruckte Ausgabe erscheint am 15. August 2021. Danach greift derum sich: 'Wenn der Betrieb weiter stillsteht, haben wir schon verloren. Aus uns werden bedürftige Immigranten.' Unter Tränen sagt Daryabi: 'Wir wollen Teil des Wertesystems sein. Ich kann weder meiner Mutter gerecht werden noch meinen Kollegen.' Am Ende verlässt auch der Herausgeber seine 100 Quadratmeter Kabul und flieht in einem alten rostigen Toyota Corolla. Heute seien sie über die ganze Welt verteilt und versuchten trotzdem, über die Realität in Afghanistan zu berichten, sagt Sakina Amiri, die jetzt in Spanien lebt. In München steht sie auf der Bühne, berichtetin ihrem Land."Eine Lehrerin will mit idealistischen Absichten pädagogisch alles anders machen - und eckt damit bei den Kollegen an und verstrickt sich in einen Skandal, an dessen Ende sie als die Böse dasteht:"Das Lehrerzimmer" erzielt "vom ersten Moment an mit seinen filmischen Mitteln die Suspense eines Thrillers", schreibt Andreas Busche im. In diesem Film "fungiert das Klassenzimmer weniger als realitätsgetreues Modell der Gesellschaft. Es ist vielmehr ein, in demmutwillig erhitzt werden. Sein Film zeigt dabei überaus pointiert, wie wenig in unserer hochsensibilisierten Zeit schon reichen kann, um einen Dialog zu verunmöglichen."Carolin Weidner ist ebenfalls sehr angetan: "So minimalistisch die Anordnung (eine namenlose Schule irgendwo in Deutschland) und simpel die Ausgangssituation (Diebstähle, begangen von Unbekannt) - die losgetretene, welche sukzessive die ganze Institution umfasst, istSie birgt eine, in der verschiedene Variablen durchgespielt werden, obschon gleichzeitig alles auseinanderzufliegen droht, außer Kontrolle gerät." Auch Marie-Sofia Trautman von derist beeindruckt . Die spricht mit der HauptdarstellerinCarolin Ströbele unterhält sich fürmit den Nachwuchsfilmemacherinnen Eileen Byrne und Pauline Roenneberg, die gemeinsam mit anderen den Appell "Angst essen Kino auf" (unser Resümee ) aufgesetzt haben über die. Das Klaus-Lemke-Prinzip - ohne Förderung drauflos filmen und einfach machen - kommt für diese Generation nicht infrage, sagt Byrne: "Wir bekommen natürlich öfter den Rat von Regisseuren, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren ihre ersten Filme gedreht haben: 'Geht einfach raus und dreht mit der Fotokamera. Dafür braucht ihr kein Geld.' Wir arbeiten aber heute unter. Man kann keinen Film mehr machen ohne eine Versicherung, es gibt einen, der eingehalten werden muss - zum Glück. Ganz ohne Geld geht es heutzutage also nicht mehr. Und dazu kommt, dass wir Mieten zu bezahlen haben, die enorm gestiegen sind, und wir in einer Zeit der Inflation leben. Es geht ja gar nicht darum, dass wir als Regisseurinnen reich werden wollen."Außerdem: "sind ein systemisches Problem in der Filmwirtschaft", schreibt Daniel Kothenschulte in der FR mit Blick auf die Enthüllungen desüber angeblich desolate Zustände bei Til Schweigers Dreharbeiten: "Es wäre wünschenswert, wenn nun mehr darüber bekannt würde." In dergratuliert Alexander Mendenzum 80. Geburtstag.Besprochen werdenRomCom "Spoiler Alarm" ( Tsp Perlentaucher ),"Sparta" ( Standard ),neuer "Guardians of the Galaxy"-Blockbuster ( NZZ ), eine-Doku über NZZ ), die-Serie "Queen Charlotte - Eine Bridgerton-Geschichte" ( FAZ ) und die letzte Staffel der Serie "Der Pass" ( Welt ).