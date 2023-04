Rettet mit belebtem Stuhl die Welt: Suzume

neuer Animationsfilm "Suzume" begeistert mit Jens Balzer und Dietmar Dath die beiden Anime-Spezialisten der Feuilletons. Die Geschichte um ein junges Mädchen, das sich gemeinsam mit einem belebten Stuhl daran macht, die Welt vor dem Untergang zu retten, schafft auch Raum für melancholische Zwischentöne, denn "Shinkai ist ein Meister des Lichts", schreibt Balzer in der, "wie kein anderer Zeichentrickfilmer der Gegenwart vermag er seinen Bildern mit Farben und Schatten eine Aura des Lebens zu stiften - und eine Aura des Todes. Wie kein anderer malt er Welten im Niedergang, der entschwindenden Erinnerung, der entweichenden Kraft; und dann bringt er seine Panoramen plötzlich zum Beben: mit den Erschütterungen einer berstenden Erde, aber auch mit den Zeichen einer erwachenden Zukunft." Shinkai löst sich mit diesem Film zusehends davon, die eigene Erfolgsformel (wie er es nach dem Hit "Your Name" mit "Weathering with You" getan hatte) einfach erneut umzusetzen, schreibt Dath in der. "Technik ist Shinkai stets", führt er außerdem aus. Bei dem japanischen Filmemacher "werden selbst Requisiten, seine Fahrräder etwa, die von vorn zu Strichen zusammengedrückt scheinen und dennoch Masse, Gewicht, Geltung haben."bringt mit "Irgendwann werden wir uns alles erzählen"gleichnamigen Wenderoman auf die Leinwand: Im brütenden Sommer 1990 geht es im thüringischen Grenzland um eine Amour Fou zwischen einer jungen Frau und einem deutlich älteren Bauer. "Weil Atef die Geschichte fast gänzlich aus Marias Perspektive erzählt, bleibt ein wichtiger Aspekt von Kriens Geschichte erhalten", schreibt Kathleen Hildebrand in der: "Dass auch eine sehr junge Frau einehaben kann. Dass nicht jeder Sex zwischen einer jungen Frau und einem deutlich älteren Mann von vornherein missbräuchlich ist. ... Die nervöse Spannung zwischen den beiden rührt dann auch weniger von dem Altersunterschied her als vielmehr von einerin ihrer Beziehung - über der stets die schwierige, zugleich lustvolle und angsterfülltesteht: Verlieben sich da zwei gegen alle Vernunft und wollen zusammen sein? Oder testen sie nur die Grenzen des anderen aus?"Kerstin Decker lobt den Film im"für seinen": Die Regisseurin "macht Filme ausDie Sexualität des Bauern "ist hart, sie ist Angriff, Bemächtigung, nichts weiter. Und dem liefert sich diese sensible junge Frau aus? Regisseurin und Darsteller wagen eine - gelingende - Gratwanderung, denn das sind beileibe; und der Zuschauer ist kaum gestimmt, sich unversehens in einer Studie über sexuelle Hörigkeit wiederzufinden. Dazu ist das, was sonst noch geschieht, viel zu."-Kritiker Peter Körte hingegen ist ratlos - und dies vor allem über sich selbst, was den schwelgenden Tonfall des Films betrifft: "Einer schwärmerischen 17-Jährigen mögen lyrisches und reales Ich ganz von selbst verschmelzen; beim Zusehen geht das nahtlos inüber. Es ist auch nicht zwingend oder stilsicher, wenn auf die großen Gefühle ständig Bilder weiter Himmel folgen, mit dramatischen Wolken und starken Farben, oder Ähren im Wind in Großaufnahme. Als Metapher für Seelenlandschaften ist das ziemlich verbraucht. ... Und dennoch verfehlt diesesseine Wirkung nicht. Warum das so ist, bleibt ungleich interessanter als die Frage, wie der Film denn nun ist."