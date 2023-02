In den Nebensektionen schlummert die Zukunft des Kinos: "Between Revolutions"

Interessant an den Nahtstellen: "Bis ans Ende der Nacht"

Der-Wettbewerb ist gezeigt, heute Abend wird ausgezeichnet. Andreas Busche blickt imauf einen fraglos bilderstarken Wettbewerb zurück. "Noch besser wäre es allerdings, wenn die Bilder auchim Dienste einerstehen würden. Das war in diesem Jahr nur selten der Fall." Dem Wettbewerb mangelte es an Filmen, "die noch nicht, die man zunehmend auf internationalen Festivals beobachten kann, erstarrt sind." Ausnahme:. Sie "erschließt die Welt nicht durch die bloße Ausstellung von visuellen Eindrücken, sondern durch. Man kann sich getrost dem Halbwachzustand von 'Music' hingeben, Schanelec gibt einem nie das Gefühl, dass ihre Darstellerinnen und Darsteller eine Welt konstruieren, sondern sie sich durch Gesten und Bewegungen lediglich zu dieser in ein Verhältnis setzen wollen. ... Ein Goldener Bär wäre ein Bekenntnis der Jury zu einem."Angekündigt war im Wettbewerb ein "", doch wurde "dieses Versprechen nur teilweise eingelöst", schreibt Thekla Dannenberg, "Ganz sicher mit den starken Filmen von Christian Petzold und Lila Avilés ." Doch ", des Umstürzenden ging von den Wettbewerbsfilmen nicht aus." Das war "eine ziemlichin diesem Jahr", stöhnt Peter Körte in der. Die Berlinale wirkt auf ihn "wie gelähmt. Das Alte funktioniert nicht mehr, neue Ideen, um aus der Defensive zu kommen, sind nicht in Sicht. In der U-Bahn-Station Potsdamer Platz hängt derzeit ein Wandplakat, das dem Traditionsort viel zutraut: 'Redefining the Future of Urban Life, Work and Culture'. Wer sich dort auch nur eine Viertelstunde umschaut, muss dasverstehen."Für Katrin Doerksen vom"Roter Himmel" ein Höhepunkt im Programm, denn wie in einem Brennglas bündeln sich hier Motive des Festivals: "Nach Volker Koepps dokumentarischer Annäherung anin 'Gehen und Bleiben' wird der Schriftsteller hier noch einmal zum Symbol, an dem es sich abzuarbeiten gilt. Wir haben inDokumentarfilm 'And, Towards Happy Alleys' - einer poetischen Bestandsaufnahme der iranischen Kulturszene - den erst kürzlich wieder aus der Haft entlassenengesehen ... Dann kam'in water', in dem eine eindeutige Alter-Ego-Figur von den Anzeichen schwerer Depressionen gezeichnet einen tieftraurigen Kurzfilm dreht, der ebenfalls am Strand endet. Und schließlich 'Roter Himmel': Noch ein Künstler, den eszum Meer hin zieht."Abseits der Kunst, also "zeigt man sich in Berlin auf Höhe einer äußerst schwierigen Weltlage", lobt Andreas Fanizadeh in der: "Die so brutal bedrängte, aber auch diewaren auf dem Filmfestival in Berlin überaus präsent. Auch wenn man aufgrund der jeweiligen Situation nicht mit Filmen im Wettbewerb vertreten ist. Umso erstaunlicher die Funde in den, gerade in Hinblick auf Beiträge mit iranischen Bezügen. Was den Nahen Osten und den Iran betrifft, scheint die Kulturszene begriffen zu haben, dass sie auchstärker in den Blick rücken sollte." Dazu passend wirft Carolin Ströbele voneinen abschließenden Blick auf dendes Festivals.-Kritiker Bert Rebhandl begab sich in den Nebensektionen auf die Suche nach derund stößt darauf in' "Here" ("bewegt sich an den Rändern des Erzählens"), "Do You Love Me?" von("einer der besten Filme im Panorama, wenn nicht des ganzen Festivals") und "Between Revolutions" von- letzterer steht für "die spannenden Erweiterungen der dokumentarischen Form, die in jüngster Zeit vielfach zu beobachten sind. ... Die beiden Revolutionen, von denen im Titel die Rede ist, wirken beide bis in die Gegenwart nach: Iran 1979 und Rumänien 1989/90. Zwei verhinderte, umgelenkte, ihrer ursprünglichen Intentionen beraubte Bewegungen. Petri lässt zwei junge Frauen über ein Jahrzehnt lang miteinander korrespondieren. ... Dazu stellt der Regisseur Bilder aus einem Jahrzehnt der Weltgeschichte, das er auf originelle Weise in den Blick bekommt. Solange Revolutionen so vielhinterlassen, wird auch das Kino, wird auch die Berlinaledie Chance der Kunst nutzen können. In diesem Jahr ist das außerhalb des Wettbewerbs vielfach."Ein paar Filme liefen gestern aber noch. Zum Beispiel"Bis ans Ende der Nacht", durch die der Regisseur einen schwulen Cop und dessen Trans-Geliebte schickt, um einen Drogendealer auffliegen zu lassen. Claudius Seidl von der fragt sich, was Hochhäuslers Film "sein will. Und vor allem: warum so vieles zugleich.-Kritiker Daniel Kothenschulte ist sich nicht sicher, ob der Film überhaupt schon in einer finalen Fassung gezeigt wurde: "Kälter als der Tod ist dieser merkwürdige Liebeskrimi zwar nicht, aber er vermag auch nur zu streifen, was er gern berühren würde. Dazu passt es, dass die, die in den Szenen laufen, soklingen, als habe man sie noch."Arabella Wintermayr kann mit dem Film nicht viel anfangen, aber "als einnehmende Femme fatale immerhin ist ein".Mehr vom Festival: Anke Leweke spricht fürmitüber deren Dokumentarfilm "Im toten Winkel" über die Lage der. Valerie Dirk resümiert das Festival für denaus. Andreas Busche spricht für denmit, der auf der Berlinale inHorrorfilm "Infinity Pool" zu sehen war. Sadia Khalid Reeti wirft für denein Schlaglicht aufsdes Festivals. 