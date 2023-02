Geschmeidig wie nie: Christian Petzolds "Roter Himmel"

In der Unschärfe über Sehgewohnheiten nachdenken: "In Water" von Hong Sang-Soo

neuer Film "Roter Himmel" lief im-Wettbewerb und jetzt, da man sich selbst ein Urteil bilden kann, findet es-Kritiker Daniel Kothenschulte geradezu lachhaft, mit was für Tomaten auf den Augen die Deutsche Filmakademie offenbar an ihr Werk geht: Nicht den Hauch einer Chance gab man diesem Film auf eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis. "Vierzig Prozent der Einreichungen kamen dagegen weiter. Es ist eine Schande, ein, aber vielleicht auch ein." Der Film um einen erfolglosen Schriftsteller, der an einem sommerlichen Rückzugsort blind ist für alle Köstlichkeiten des Savoir Vivre, die seine Mitreisenden umso genussvoller auskosten, ist "wie jeder Sommernachtstraum, der seinen Namen verdient,- nicht erst, als ein sich nähernder Waldbrand und ein Tischgespräch über Heine und Kleist die dichterische Umarmung der Katastrophen selbst zum Thema macht."Auch Claudius Seidl von derflaniert sehr gerne durch diesen Sommerfilm: "Petzold hat die strengen, kargen, stilisierten Inszenierungen hinter sich gelassen. Er filmt heute weicher als früher,, gönnt sich Schnitte und Gegenschüsse, die er sich früher versagt hätte. So verliert sein Stil an Eindeutigkeit, gewinnt aber eine, die den Eigenarten seiner Menschen mehr Raum lässt. Und den Widersprüchen auch. ... Die Schönheit von Petzolds Inszenierung offenbart sich auch darin, wie hier der schwere, trägeund die schmale, nervöseden Schlafwandel und die Weckrufe als Spiel der Körper spielen. 'Roter Himmel' ist ein Melodram, in dem erst Naturgewalten die wahren Gefühle entfesseln:." Sehr ähnlich sieht das auch Patrick Holzapfel im: "Petzold setzt ein Publikum voraus, das nicht überzeugt werden muss. Sein Filmschaffen zielt mehr und mehr auf eine, die sich befreit von den großen Auteurgesten und hinwendet zur reinen, ausgestellt." Der unterhält sich mit der Hauptdarstellerin Paula Beer und dem Regisseur. Der erklärt seine Motivation für den Film so, dass es in Deutschland einfach keine sinnlichen Sommerfilme gebe wie in Frankreich.Der Koreanerist als Komplett-Filmstudio auf zwei Beinen mittlerweile so unabhängig von der Industrie und so schnell in seiner Arbeit, dass er jedes Jahr problemlos alle großen Festivals jeweils mit einem eigenen Filmen versorgen kann, schreibt Till Kadritzke im. Sein für die nächsten Monate aktueller Film "In Water" handelt mal wieder von den Problemen, einen Film zu drehen - ist aber diesmal bewusstgehalten. Das ist "kein Gimmick", sondern "passt zur, die Cézanne-Fan Hong immer schon interessiert. Wie Angela Schanelecs Filme lässt sich auch Hongs Werk als Einladung verstehen, überim Kino nachzudenken. Undfür drei Personen, die schweigend aufs Meer blicken, für eine Schauspielerin, die ihre Taekwondo-Künste vorführt, für einen Spaziergang, auf dem über die Existenz von Geistern sinniert wird?"Außerdem vom Festival: Ein Strang des-Wettbewerbs handelt von "Paaren, die das Paarsein nicht leben können", beobachtet Katja Nicodemus in der. Katrin Doerksen resümiert imdie letzten Festivaltage. Das Jugendfilmprogramm des Festivals lässt Sophia Zessnik auf eine bessere Zukunft hoffen. Susanne Kippenberger porträtiert für den, deren neuer Film "Golda" auf dem Festival läuft. In derverneigt sich Philipp Bovermann vor, den das Festival mit einem Ehrenbären würdigt.Aus dem Festivalprogramm besprochen werden zwei neue Filme des Iranersüber die Traumata der Regime-Opfer Irans ( Tsp ),"The Trial", der die 530 Stunden Videomaterial vom Prozess gegenzu einem dreistündigen Dokument montiert ( Perlentaucher ),"20.000 Species of Bees" ( Tsp ),' "Tár" mit Cate Blanchett ( NZZ ),"And, Towards Happy Alleys" ( Perlentaucher ),"Samsara" ( SZ ),-Dokumentarfilm "Gehen und Bleiben" ( taz ),"Kokomo City" ( taz ),' "Mutt" ( Tsp ) undDokumentarfilm "Iron Butterflies" ( Tsp ).Weitere Texte vom Festival im Laufe des Tages in unserem Berlinale-Blog . Außerdem liefertkontinuierlich Kurzkritiken und längere Texte vom Festival. schickt SMS vom Festival, daneben schreibt Ekkehard Knörer von hier etwas ausführlichere Notizen. Und für den schnellen Pegelstand beim Festival unverzichtbar: Der Kritikerinnenspiegel vonAbseits der Berlinale: Für den spricht Laura Ewert mit, die Roman "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" verfilmt hat. Den-Lesern legt Lukas Foerster eine dem "Gossenkino-Magier"gewidmete Hommage im Wiener Metro-Kino ans Herz. Besprochen werdenAnimationsfilm "Wo ist Anne Frank" ( taz ),Coming of Age-Komödie "Girls, Girls, Girls" ( Perlentaucher ),undThriller Missing" ( SZ ) und die-Serie "Der Schwarm" ( ZeitOnline ). Außerdem erklärt die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.