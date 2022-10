Bild: Installation, Serie von Fotografien und Glaskästen mit spezifischen geografischen Koordinaten. Privatbesitz. Courtesy the artist and Nature Morte, Delhi. Foto: Vibha Galhotra

Wiram Tag, der Atem ist in fast allen Weltkulturen gleichbedeutend mit der Seele, jüngst ist er dennoch in Verruf geraten, notiert Gunda Bartels im. Wie aber macht man ihn sichtbar? Dieser Frage stellt sich die Hamburger Kunsthalle mit Werken vonbisundin einer so "poetischen" wie "politischen" Ausstellung, fährt Bartels fort: "Nicht nur Krankheiten rauben Menschen den Atem, auch der Staat und die Industrie mit Smog als sicht- und riechbarem Fallout. Ihn versucht die indische Künstlerinin ihrer Installation 'Breath by Breath' von 2016 wortwörtlich einzufangen. Wie einein einer pervertierten Spitzweg-Szenerie schwenkt sie ihr Schmetterlingsnetz in denund Schnellstraßen der Megacity Neu-Delhi. Dicke Luft allüberall. Saubere dagegen wird für Kaufkräftige im Internet feilgeboten, wie die Künstlerin festgestellt hat."In der springt heute Harry Nuttzur Seite, der forderte,NS-Triptychon "Die vier Elemente" aus der Ausstellung der Münchner Pinakothek der Moderne zu entfernen ( unsere Resümees ). "In Fall Ziegler mutet es besonders bitter an, dass einem rücksichtslosen Karrieristen der NS-Diktatur, der das Leben und Arbeiten von sehr vielen, heute oft weitgehend unbekannten Menschen - darunter viele jüdischer Herkunft - zerstört hat, einin einem der wichtigsten deutschen Museen gewährt wird. Der 1959 gestorbene Ziegler wurde nie zur Rechenschaft gezogen, nach 1945 war er lapidar als Mitläufer 'entnazifiziert' worden. Es wäre also völlig falsch, den Einspruch des 84-jährigen Malers Baselitz der auffälligen Konjunktur von Verbotsforderungen zuzuschlagen, für die das modische Etikettin Umlauf ist.Vielmehr verweist die energische Reaktion des einflussreichen Vertreters der Nachkriegsmoderne auf eineder Geschichte deutscher Kulturinstitutionen."Außerdem: In derfragt sich Hanno Rauterberg, was Computerprogramme wiemit dem sich "aberwitzige" (Kunst-)Motive produzieren lassen, für Künstler und Kunstmarkt bedeuten: Den Künstlern erwächst durch die Bildmaschinen "ein, einer, der sie obendrein noch beklaut, weil so ziemliches alles, was im Internet an Bildern publik wird, in den Datenschatz der Generatoren einfließt. Je mehr sich also die menschlichen Gestalter ausdenken, desto mächtiger wird ihr maschinelles Gegenüber. Am Ende droht ihnen sogar,zu werden, so wie es dem polnischen Künstler Greg Rutkowski bereits passiert, dessen Stil von den Bildgeneratoren derart oft kopiert worden ist, dass sich seine Originale im Netz kaum mehr auffinden lassen." Besprochen wird die Ausstellung ", entre rêve et fantastique" im Musée Jacquemart-André in Paris ( NZZ ).