Becher mit Teller. Qing-Dynastie, Jiaqing-Periode (1796-1820). Museum Rietberg, Zürich; Geschenk Emma Streicher. Fotografie © Felix Streuli

Morgen eröffnet in Berlin die große-Schau, die die Gemäldegalerie aus Florenz übernommen hat. Hanno Rauterberg () erlebt dort einen großen Künstler der, derund. "Bis auf ein paar Anekdoten ist so gut wie nichts über den Sohn eines Wollkämmers bekannt; nur seine Kunst kann für ihn sprechen. Und sie spricht mit Nachhall. Sie erzählt von einem, der es ungestüm mag, unabsehbar, unabgeschlossen. Einem, der spielerisch auf das zurückgreift, was war, und dabei die alten, erstarrten Formen für das öffnet,. Seine Kunst lebt aus einem Was-nun-Gefühl: Sie hält Ausschau nach dem, was. Kein anderer Künstler setzt seine Figuren so beweglich, so gelöst von didaktischen Zwängen in Szene wie Donatello, er lässt sie tanzen, turnen, wirbeln.heißen sie in der Fachliteratur, kleine Lebensgeister, die nichts zu halten scheint."Fest ein Kunstwerk von Katalog an die Brust drückend, kommt ein beglückter Philipp Meier () aus einer Ausstellungim Museum Rietberg : Kleine Glücksbringer in Tier und Pflanzenform sah er, wunderbar glatt (dabei ist Jade härter als Stahl, lesen wir) und in denschimmernd: "Jade ist im Grunde kein mineralogisch definierter Begriff, sondern steht für Nephrit und Jadeit. Sind sie erst einmal poliert, zeichnen sich diese Gesteine durch matten,aus. Sie fühlen sich warm und geschmeidig an. Reiner Nephrit ist weiß, wie jetzt ein opaker Teebecher mit Untertasse in der Ausstellung vor Augen führt. Beimengungen anderer Stoffe ergeben aber auch Farben. Insbesondere unregelmäßige Verfärbungen haben die Phantasie der Kunsthandwerker immer wieder angeregt, dasin die Gestaltung eines Objekts mit einzubeziehen."Elke Buhr unterhält sich fürmit dem Kuratorüber die. Für Trezzi wurde "die wichtigste Frage noch nicht gestellt: Wie ist die Documentagekommen? Wie hat die künstlerische Leitung gearbeitet, wie ist ihr Verhältnis zur Institution und ihren Gesellschaftern, welchen Auftrag hatte sie? Es werden zwei Debatten vermischt, die man trennen soll. In Deutschland ist die Debatte um Antisemitismus sehr aufgeheizt, aber man sollte zuerst auf dieschauen. Was bedeutet es, wenn eine künstlerische Leitung eine Situation schafft, in der Dinge aus dem Ruder laufen? In so einer Situation hätte es jede Art von problematischem Inhalt geben können. ... Es ist durchaus möglich, eine offene Struktur zu haben, und trotzdem die Kontrolle darüber zu behalten, was in der Ausstellung passiert."Weiteres: Luisa Hommerich, Anne Kunze und Carolin Würfel gehen in derVorwürfen aus einem anonymen Brief nach, der den Berliner Galeristenbeschuldigt, Frauen belästigt zu haben. Strafrechtlich relevantes und mehr als "sie sagt, er sagt" kommt dabei nicht heraus. Besprochen wird eine Ausstellung in der Galerie Neurotitan mit den Fotografien Lucian Perkins von der frühen afroamerikanischen Punkszene in Washington ( taz