erhält den. Geehrt damit wird "eine der bedeutendsten Stimmen der Gegenwartsliteratur" und "eine feministische Ikone der ersten Stunde", freut sich Sandra Kegel in der. Seit 40 Jahren durchleuchtet die französische Schriftstellerin ihre Biografie als Klassenaufsteigerin und den Sexismus, den sie erleben musste. "Diese Erinnerung in Endlosschleife erhält dabei mitunter etwas." Denn sie "interessiert der Abgrund 'zwischen der ungeheuren Wirklichkeit eines Geschehens in dem Moment, in dem es geschieht, und der, die dieses Geschehen Jahre später annimmt'. Um dieses Paradox dreht sich diese Literatur, die von etwas erzählen will, das vergangen ist und zugleich fortwirkt, manchmal ein Leben lang. ...wird für sie zum prägenden Gefühl. Scham für die einfache Herkunft, das Provinzielle, wie sie auch die Literatur ihrer Landsleute Édouard Louis oder Didier Eribon kennzeichnet. Dabei entwirft Ernaux eine Perspektive, die den Blick von Innen und Außen immer aufs Neue amalgamiert.""Eine wunderbare Nachricht", findet auch Hanna Engelmeier aufund wirft einen genaueren Blick auf Ernaux' Schreiben, dessen nur vordergründige Schlichtheit man nicht mit mangelndem Formbewusstsein verwechseln solle: In ihrem autofiktionalen Projekt antworte "Ernaux in gewisser Weise auf Proust , indem sie sein Verfahren invertiert: Nicht der exzeptionelle Charakter ihres Lebens ist für sie von Interesse, sondern ihr Leben als ein Leben, das sich durchmit denen anderer verbindet. ... Ernaux gemeindet ihr Publikum nicht gegen seinen Willen in ein 'wir' ein, sie bedrängt es nicht mit einem 'ich', sie lässt ihm Platz im 'man'. Dieseist genau jenerder es ihr als Autorin auch erlaubt, die schmerzhaftesten Stationen ihres Lebens zu betrachten, ohne dabei jemals die Grenze zum Exhibitionismus zu überschreiten, selbst wenn sie von sich als 'ich' spricht." Und letzten Endes macht Ernaux "sich selbst zur Figur in ihrer Literatur, um nicht das Objekt von anderen zu werden."Auf ähnliches will Paul Jandl in derhinaus: "überlässt sie einer Literatur, die das Leben mit dem Bindemittel der Sentimentalität verkleistert. Bei Ernaux gibt es nur Bruchstücke, und das macht ihr Werk so." Die "Ich-Spiegelei", mit der etwa ein Knausgård die letzten Jahre Erfolg hatte und damit auch für manchen Überdruss sorgte, ist Ernaux' Sache nicht, schreibt Dirk Knipphals in der: In ihren Büchern "kann man sehen, was zentral und wichtig an diesem Trend ist. Die Themen, über die sie schreibt, wären noch vor wenigen Jahren als 'Gedöns' oder 'Frauenthemen' gelabelt worden, doch Annie Ernaux hat entscheidend dazu beigetragen, siezu rücken. ... Ausgezeichnet werden hier keine grandiosen historischen Romanpaläste, sondernvon konkretem, individuellem Leben. Verbunden ist das mit einer Auszeichnung einer besonderen literarischen Sprache - Ernaux' Sprache ist." Ähnlich schreibt Lea Fauth in der: "Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr nicht an das Altehrwürdige, Gehobene, Raffinierte. Sondern an. Und das ist."Entscheidend an Ernaux' Werk ist, "dass ihre autobiografischen Erzählungen mit Kritik zu tun haben, dass sie auf einerberuhen, durch die am Individuellen immer die Merkmale des Gesellschaftlichen erkennbar werden", hält Marie Schmidt in derfest. "Das 'in einer Familie, einer sozialen Klasse, einer Kultur, einer Epoche ist, an dem Annie Ernaux' literarische Kunst spielt.""Keine politische Entscheidung, aber auch keine rein literarische" sieht Andreas Platthaus von dervorliegen. Vor allem sieht er darin, angesichts dessen, dass die Akademie in diesem Jahr leicht eine populistische Entscheidung hätte treffen können, ein Zeichen "für", die man eben nicht als "Verlautbarungsorgan à la PEN" begreifen dürfe. Roman Bucheli geht in dererleichtert auf die Knie: "Endlich wieder einmal hat die Schwedische Akademie den Literaturnobelpreis inverliehen. ... Es war, wie schon oft in früheren Jahren, eine politische Entscheidung zu befürchten. Nicht, dass es unangemessen gewesen wäre, einen ukrainischen Schriftsteller wie Serhi Zhadan auszuzeichnen. Aber das Manöver wäre sogewesen unter den jetzigen Voraussetzungen, dass es zum Schaden der Literatur gewesen wäre. Und natürlich hätte man auch Salman Rushdie den Preis gegönnt, zumal jetzt, nachdem er Opfer eines Mordanschlags geworden ist. Doch eine solche Entscheidung hätte den Nobelpreis einmal mehr zurentwertet."Wie Ernaux selbst diese Auszeichnung wohl empfindet? Das Nobelpreiskomitee musste bei der Verkündung gestern jedenfalls melden, dass die Schriftstellerin telefonisch nicht erreichbar war und von ihrer Auszeichnung wohl aus den Medien erfahren müsse. Martina Meister hat für diejüngere Interviews durchgesehen : "'Welchen Sinn hätte der Nobelpreis für Literatur?', fragte sie. Es sei ein wenig ein, und die Liste derer, die ihn erhalten haben, sei nicht so beeindruckend, weil die Autoren nicht zwangsläufig ein beeindruckendes Werk hinterlassen hätten. 'Wer ihn erhält, bekommt viel Geld und gleichzeitig eine Art Unantastbarkeit. Beides scheint mir', sagte Ernaux kürzlich im Gespräch mit der belgischen Tageszeitungund ergänzte: 'Ich hoffe,und all die folgenden Jahre auch.'"Ob sich dieüber diesen Preis freuen werden, ist noch eine andere Frage. In einer Kolumne fürhat Ernaux im Jahr 2019 das, auch in seinen dezidierteren Formen, gegen Kritiker der "bescheidenen Mode" und des Burkini verteidigt. Hier liegt sie auf einer Linie mit dem Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon, für die sie bei den Präsidentschaftswahlen eine Wahlempfehlung gab. Ihr Text enthielt allerdings auch ein Eingeständnis: "Auch wenn der Gedanke,zu bedecken - und noch mehr der Gedanke, dass meinedies tun könnten - für mich zutiefst unvorstellbar ist, muss ich akzeptieren, dass das Gegenteil - nicht ohne Hidschab ausgehen zu wollen - auf die gleiche absolute, unnachgiebige Weise gelebt werden kann, egal, was es mich kostet, was für mich Freiheit und ein freies Leben als Frau bedeutet. Wer bin ich, dass ich andere Frauen dazu zwingen könnte, sich unverzüglich von der?"-Redakteur und Schriftsteller erzählt , wie die in den letzten Jahren zu beobachtende Wiederentdeckung von Annie Ernaux' Büchern auf dem deutschen Markt ihn darin bestärkte, seine eigene Biografie und Klassengeschichte literarisch aufzuarbeiten. Die bringt ein im Mai 2022 geführtes Gespräch mit Ernaux. Im rezensiert Barbara Machui Annie Ernaux' demnächst auf Deutsch erscheinenden Roman "Das andere Mädchen".Weitere Artikel: Die bringt einen weiteren Teil ausKriegstagebuch aus. 