Juliane Liebert porträtiert für diedie in Kiew lebende Dokumentarfilmemacherin, deren aktueller Film "This Rain Will Never Stop" über einen Syrer in der Ukraine gerade in den Kinos läuft ( unser Resümee ). Aus ihrem Land fliehen möchte sie nicht: "Ich möchte zeigen, dass ichhabe", sagt sie. "Ich möchte zeigen, dass es in dieser Stadt viele Menschen gibt, die Russland hier überhaupt nicht sehen wollen. Außerdem wollen wir den anderen helfen, den Zivilisten und unserem Militär." Und der Produzent ihres Films, Maksym Nakonechnyi, ergänzt: "Wenn wir jetzt fliehen und nicht so viel tun, wie wir können, um das zu stoppen, was jetzt gerade passiert, wird esgeben., wohin auch immer wir gehen." Und einen Linktipp nehmen wir aus dem Gespräch mit: Die Streamingplattform zeigt ukrainisches Kino.Ebenfalls in derzerbricht sich Tobias Kniebe den Kopf darüber, ob bei derin der Nacht von Sonntag auf Montag Statements zumoder gar einestatthaft wären oder nicht. Beim Irakkrieg 2003 war die Veranstaltung - inklusive Michael Moores "Shame on You"-Ansprache an Bush - ziemlich angespannt. "Eine ähnlich kraftvolle Verdammung von Putin in diesem Jahr wäre mindestens genauso richtig und wichtig, aber eben nicht dasselbe. Weil im Westen nahezu universaler Konsens, weil schon millionenfach vorher ausgesprochen, weil einfach das Offensichtliche. Viele Stars könnten schon deshalb davor zurückscheuen, es noch einmal zu sagen. Gut wäre da schon eine besondere Idee. Wie etwa Arnold Schwarzenegger sie hatte, der seine enorme Popularität in Russland dafür genutzt hat, ein Video direkt für die Russen aufzuzeichnen - die Wahrheit über den Krieg, aber clever eingehüllt in eine Botschaft der Liebe für das Land und seine Menschen."Weitere Artikel: Im führt Dominik Kamalzadeh durch die Filmografie des Regisseurs, dessen aktueller Film "Come On, Come On" in der besprochen wird (mehr dazu bereits hier ). Für diehat sich Andreas Scheiner mit dem Actionregisseur getroffen , dessen neuer Reißer "Ambulance" in der besprochen wird (unsere Kritik hier ). Daniel-C. Schmidt wirft fürvor der Oscarverleihung einen Blick in die. Bei den Filmfestspielen inübernimmt mit, die zuvor lange für WarnerMedia arbeitete, erstmals eine Frau den Posten des Präsidenten, berichtet Tim Caspar Boehme in der. In dergratuliert Claudius Seidl dem Schauspielerzum 80. Geburtstag.Besprochen werdenBiopic "Tove" über die Künstlerin SZ , unsere Kritik hier ), das aufgezeigte Biopic "The Eyes of Tammy Faye" mitals Fernsehpredigerin ( Presse ) und die zweite Staffel der-Serie "Bridgerton" ( ZeitOnline ).