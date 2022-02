Dasist nicht nur durch die Pandemie erschlafft, befindet Simon Strauss ganz grundsätzlich in der, sondern auch durch die Marketingstrategien von Kulturfunktionären, die unter den Schlagworten "digital" und "divers" ein neues Publikum erreichen wollen. Und erst recht durch die ganze "postdramatischen Nebelkerzenwerferei". Es braucht eine: "Die vor gut zwanzig Jahren ausgerufene Epoche der Postdramatik könnte diesmal nicht von Kritikern, Dramaturginnen oder Theaterwissenschaftlern, also nicht vom Betrieb selbst, sondern vom Publikum beendet werden. Von jenen Zuschauerinnen und Zuschauern also, die an die Suggestion desebenso gewöhnt sind wie an die Einfühlung in ferne, fremde Welten. Und die eine Erzählstruktur schätzen, die ihnen nicht bei jeder Gelegenheitauf die Nerven geht."In der bekennt Esther Slevogt in einer Kolumne, dass ihrDiskurstheater mittlerweile so fremd geworden ist wie' Hochämter der Innerlichkeit. Dabei wusste sie lange zu schätzen, die Entfremdungszusammenhänge ihrer Existenz kennengelernt zu haben: "Aber auch das ist schon ziemlich lange her und inzwischen finde ich mich immer öfter mit dem Gedanken im Theater wieder: ok, ich mag vielleichtsein und alles, was meine Seele so an Emotionen produziert, ist nur ein, der mich formatierte. Bloß, was nützt mir das jetzt konkret? Ist das wirklich alles, das da in mir fühlt, denkt und zweifelt? Ist der Welt, wie sie inzwischen ist, mit diesen Fragestellungen überhaupt noch beizukommen?"Besprochen werden' hippes Volksschauspiel "Knechte" überim Wiener Kosmos Theater ( Nachtkritik ),Inszenierung von Webers "Freischütz" in Kassel () und die Uraufführung vonOper "Grete Minde" in Magdeburg ( taz ).