David Hockney, Two Boys in a Pool, Hollywood, 1965, Privatsammlung, Belgien © David Hockney

Heinz Bude und Karin Wieland hatten im März 2021 in derbekannt gemacht, dass der Kunsthistoriker und Gründer der Documentanicht nur in der NSDAP war, sondern auch 1933 in die SA eingetreten war. Heute beschreiben sie in derHaftmanns, der aus den dreißiger Jahren stammte, einerhuldigte, dabei aber auf Vorstellungen der totalitären Ideologien zurückgriff: "Die Generation Haftmann ist die junge Generation der Zwischenkriegszeit, welche die Jugendbewegung nur noch vom Hörensagen kennt und mit deren ethischem Idealismus nichts mehr anzufangen weiß. Man sucht nicht mehrder modernen Welt, sondern will sich derverschreiben. Im Gefühl einer antiromantischen Romantik setzt die junge Intelligenz der 'Monumentalen Ordnung' der Dreißigerjahre (Franco Borsi) auf ein, das den linearen Fortschrittsglauben durch einen jetztzeitigen Aktivismus ersetzt. Freiheit ist dann das ontologische Prinzip einer in Bewegung geratenen Gesellschaft: schnell, direkt und kompromisslos. Die Generation Haftmann will die epochale Flucht nach vorn, wie sie von Weltanschauungseliten kommunistischer oder faschistischer Art propagiert wird."





Im freut sich Michael Wurmitzer über die erste große Retrospektivein Österreich, genauer: im Kunstforum Wien . "Das längst ikonische 'A Bigger Splash' fehlt zwar, dieses Gemälde von 1967, in dem David Hockney die erhitzt-lockere Stimmung deszwischen blauem Poolwasser, blauem Himmel, Palmen einfängt und in einer ungezügelt in die sonst so kontrollierten Farbflächen gesetzten weißen Gischt explodieren lässt. Doch fünf andere von etwa 120 Werken der morgen eröffnenden Hockney-Retrospektive Insights im Wiener Kunstforum decken jene Phase im Werk des britischen Malers ab. Diesieht man auch ihnen an: In Schlingerlinien und impressionistischen Flecken funkelt das Wasser in verschiedenen Blautönen, nackte bleiche Männerhintern stechen daraus hervor."Weiteres: Shirin Friedhoff unterhält sich fürmit dem Fotografen, Ausstellung "Voll das Leben!" derzeit im c/o Berlin zu sehen ist. In der stellt Undine Weimar-Dittmar den Berliner Künstlervor, der die Motive seines Bandes "Bilder ohne Geld" zum Selberdrucken freigegeben hat. In derfreut sich Hans-Christian Rößler, dass "Mata Mua" ins Madrider Museum Thyssen-Bornemisza zurückkehrt.