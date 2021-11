In "Get Back" wird viel palavert. Gelegentlich musizieren die Beatles darauf aber auch.

Völlig umgehauen sind die Kritiker von "Get Back",auf Disney+ gezeigter, achtstündiger, aus Dutzenden Stunden Rohmaterial und in vier Jahren Montagearbeit gewonnener Doku über dieam Vorabend ihrer Auflösung und beim stundenlangen Beratschlagen, wie es weitergehen könnte. Die Banalität, mit der am Ende das Ende der größten Popband der Musikgeschichte vonstatten ging, mag melancholisch stimmen, schreibt Daniel Kothenschulte in der, "doch wenn man Drama und Kreativität nun invor sich sieht und nicht nur auf verrauschten Bändern hört, ist es das reine Glück. Diese Bilder und der messerscharfe Ton, kunstvoll aus verschiedenen, sich überlagernden Quellen destilliert, lassen uns zwar durchaus tief in Krisen blicken, aber das Gros der Aufnahmen führt in. Der Zeitpunkt ihrer Auferstehung hätte nicht besser gewählt werden können. Erst heute gibt es digitale Scanner, die aus dem 16mm-Filmkönnen, dass man beinahe vergisst, überhaupt einen Film zu sehen." Einen Eindruck von der Brillanz des aufbereiten Materials vermittelt dieser Clip:"Dieser Dreiteiler ist die mit Sicherheit, die je über eine Rock 'n' Roll-Band gemacht wurde", schwärmt auch Joachim Hentschel in der, nicht ohne eine allerdings vielversprechende Warnung abzugeben: "Mit den hübschen, auf schnittige Dramaturgie getrimmten Dokus, für die viele Menschen nach dem Abendessen gern noch die-Mediathek hochfahren", habe dieser Film nämlich nichts zu tun. "Für jede Spektakelszene muss oder darf man dann wieder zehn Minuten lang zusehen, wie die Beatles zum zwanzigsten Mal 'Don't Let Me Down' proben, ihre Gitarrensaiten wechseln, sich zum Lunch verabreden, viel rauchen oder. ... Jackson behandelt sein Material mit dem Respekt eines, und in diesem Fall ist das eine."-Kritiker Daniel Gerhardt beobachtet fasziniert, wie sich den Fab Four die Ermattung ins Gesicht meißelt.-Kritiker Peter Kemper hat viel Mühe , den "" der Künstler zu folgen.hat mit Jackson gesprochen