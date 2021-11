Oboder: Sobald Schriftsteller sich in ihren Texten an ihren Vätern abarbeiten, schreiben sie, doch widmen sie sich ihren, "werden Männer meist", fällt Christian Baron imauf. Resultat eines gewissen Unbehagens? "Möglicherweise ahnten sie ohne die Lektüre feministischer Klassiker etwas von der, die den Frauen in einer männlich dominierten Gesellschaft auferlegt ist. Lange bevor es Statistiken gab über den Zusammenhang von Armut und dem Status der alleinerziehenden Mutter, spürten die Schreibenden wohl die Nachteile der Frauen - und ertappten sich womöglich dabei, an dem patriarchalen Spiel teilzunehmen. ... Wie seltsam fremd und falsch muss es sich später anfühlen, als erwachsener Mann der lesenden Welt die eigene Mutter erklären zu wollen? Resultiert der Wille zur Poesie in Mütterbüchern der Männer also letztlich aus einem? Es wäre zumindest keine üble Ursache."Jan Feddersen ärgert sich in derdarüber, dassden dänischen Schriftsteller , der in der Kaiserzeit in der Hauptstadt gelebt hat und dort als Homosexueller in eine Außenseiterposition gedrängt wurde, zwar in einem großen, allerdings auch von sanfter Floskelbildung begleiteten Festakt ehrt, während man die versprochene Würdigung in Form einer Ausstellung und einer öffentlich angebrachten Plakette danach aber mit detektivischem Gespür suchen muss: "Man findet - nichts. Irgendwo im Treppenhaus, an Säulen, soll sie gehängt worden sein,. Als spielte man wieder das Spiel der hüstelnd-beschämten Diskretion: Bloß nicht über so einreden! Wahr ist, dass die dänische Botschaft nun offiziell erklärt, es handele sich um eine Wanderausstellung, bald werde sie in der Universität der Künste und der Technischen Universität gezeigt, später gewiss in Bibliotheken Berlins."Außerdem: Mia Eidlhuber freut sich imdarüber, dass derseit nunmehr bald zwei Jahren Literatur von Frauen verlegt. Erhard Schütz räumt für denvon seinem Nachttisch. Oliver Jungen spricht in dermit dem Comiczeichner. In der gratuliert Tilman Spreckelsen der Schriftstellerin zum 80. Geburtstag. Joachim Huber schreibt im Tagesspiegel einen Nachruf auf den Avantgardisten (weitere Nachrufe hier ).Besprochen werden unter anderem' "Erstaunen" ( ZeitOnline ),"Matou" ( Zeit ),"Sein oder Nichtsein" ( NZZ ), Matthias Lehmanns Comic "Parallel" ( Tagesspiegel ) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter"Nora und der Große Bär" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Alexandru Bulucz über"Leg den Stift weg":"Leg den Stift weg, es ist allesgesagt. Zu deinen Füßen der Hund, ein warmesschlafendes Säckchen..."