Am Sonntag erhält die Schriftstellerin den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ihr Kollege erinnert sich in derdaran, wie er um 1990 nicht nur ihren Roman "Nervous Conditions", sondern auch"Bones" und damit zwei Bücher, "die exemplarisch waren für die zwei Hauptrichtungen der afrikanischen Literaturen", ins Deutsche übertrug. Während Hoves Sprache "sich am korrekten britischen Idiom rächt", repräsentiere Dangarembga "eine andere, weiter verbreitete Richtung: das Vertrauen auf diesamt seinen aufklärerischen Prinzipien und dem Fokus auf individuelle Schicksale. ... Als Roman steht 'Der Preis der Freiheit', wie der erste deutsche Titel lautete, durchaus in der Tradition von Jane Austen und anderen englischen Erzählerinnen. Seine Stärke liegt in der, sein Erfolg verdankt sich nicht zuletzt der Möglichkeit, sich mit der Hauptfigur zu identifizieren, selbst wenn man aus einem ganz anderen Land stammt und sogar (Wunder über Wunder) ein anderes Geschlecht hat."Zehn Jahre Erfahrungsanhäufung, ein Medizinstudium und ein Praktikum im Botanischen Garten brauchte, um ihr neues Buch "Welten auseinander" zu vollenden, erzählt die Schriftstellerin im-Gespräch. Unter anderem setzt sie sich in dem Buch mit demanhand von Dokumenten auseinander: "Da sind die Tagebücher meines Vaters, auch meine eigenen. Als ich die wieder las, entdeckte ich Dinge, die ich so gar nicht in Erinnerung hatte." Auch geht es "um meine Großmutter und ihre, über die sie nicht sprechen wollte. Ich musste diese Akten lesen, um zu erfahren, in welcher Weise und in welchem Zeitraum sie mit denen zusammengearbeitet hat."