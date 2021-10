Kein Schönling, sondern ein kreischendes Balg: Rembrandts "Ganymed in den Fängen des Adlers", 1635. Bild: Städel Museum Frankfurt

Das Frankfurter Städel wartet mit einer großen-Ausstellung auf. Zwei Jahre nach den großen Feierlichkeiten zum 350. Todestag kann-Kritiker Stefan Trinks der Schau dennoch Neues und Interessantes abgewinnen, denn sie beleuchtet die frühen Jahre, in denen sich Rembrandt zur Marke machte, machen musste: Zu jener Zeit waren die nördlichen Niederlande nicht nur der wichtigstein Europa, sondern auch, wie Trinks ausführt: "Im Schnitt siebzigtausend Bilder jährlich wurden in dem überschaubaren Land in Bildmanufakturen hergestellt und weltweit - natürlich auch an die eigenen märchenhaft reichen west- und ostindischen Kolonialherren - verkauft. Um unter diesem gigantischen Angebot aufzufallen, das in den Verkaufsgalerien der Zeit teils in acht Reihen dicht an dicht übereinanderhing und - wie ein besonders interessantes Bild der Ausstellung zeigt - auch direkt neben dem Ausgang des Amsterdamer Börsengebäudesverkauft wurde, mussten Künstler Besonderes leisten. Was Rembrandt dabei von heutigen Krawallbrüdern des Brandings wie Jeff Koons oder Damian Hirst unterscheidet, ist." Auch in der erkennt Sandra Danicke, dass nicht allein die Malkünste Rembrandt auszeichneten, sondern sein Erfindungsreichtum. Außerdem sei ihm diegewesen.Nicht nur die Documenta 15 unter der indonesischen Künstlergruppesetzt aufs Kollektiv ( unser Resümee ), auch derhat nur aktivistische Kollektive in die engere Auswahl genommen. Damit führt sich der Preis ad absurdum, findet Laura Cummings im: "Ein Kollektiv über das andere zu stellen, würde dem eigenen Geist widersprechen, dem ganzen Ethos der diesjährigen Auswahl. Es kann keinen Gewinner geben, da nichts - weder Werk noch Medium, Prinzip oder gesellschaftlicher Nutzen - verglichen werden kann. Nach der langen und abschreckenden Geschichte des Turner-Preises, seinenund krassen Interessenkonflikten täte es gut, den Preiszu sehen."Weiteres: In der, Direktor des Museum Brandhorst, zu"Lepanto"-Zyklus. In der geißelt Rudolph Walther einmal mehr die Rolle des Waffenhändlersin der Schweizer Kultur.Besprochen werdenAusstellung "Geistervölker" in der Kunsthalle Wien (die Katharina Rustler im Standard zeigt, wie politisch und ästhetisch zugleich Kunst sein kann),Schau "Hypervenezia" im Palazzo Grassi , die Venedig als menschenleere Geisterstadt zeigt ( Welt ) und die Jubiläumsschau zum dreißigjährigen Bestehen der Galerie Helle Coppi ( BlZ.