Im porträtiert Stuart Jeffries die in Korea geborene Duftkünstlerin, die in der Turbinenhalle der Londoner Tate Modern demnächst ihr größtes Projekt enthüllen wird. Yi schafft Kunst ausund: "Die Betonung des Geruchs ist Teil von Yis feministischer Kritik am visuellen Fokus der patriarchalen Kunstwelt", so Jeffries. "Unsere Sinne, so argumentiert sie, sind durch kulturelle Werte konditioniert. 'Wir assoziieren. Wir assoziieren das Unsichtbare mit dem Weiblichen. Wir assoziieren das Sehen und die Beherrschung und das Wissen mit dem Männlichen.' Wie wäre es, fragte sich Yi 2015, wenn die Kunst, anstatt dendurch Bilder und Skulpturen nackter Frauen zu befriedigen, die, wie sie es nannte, 'patriarchalische Angst' vor dem Geruch von Frauen erforschen würde? Zu diesem Zweck bat sie 100 Freundinnen und Kolleginnen um Abstrichproben. Einige machten Abstriche von ihrem Mund, andere von ihrer. Mit diesen Proben züchtete Yi Bakterien in Petrischalen, analysierte dann die Duftmoleküle der gesammelten Bakterien, übersetzte die Daten in eine Formel und stellte eine Chemikalie her - ähnlich wie bei der Herstellung kommerzieller Parfüms. Anschließend setzte sie die Ergebnisse in einer Ausstellung mit dem Titel 'You Can Call Me F' in der Kitchen Gallery in New York in die Luft frei. Ein Duftzerstäuber ließ das Aroma durch den Raum wehen, in dem die Bakterienproben in Petrischalen lebten und wuchsen.", Kuratorin für Gegenwartskunst am Kunsthaus Zürich , will, dass Kunst Debatten anstößt, ihre Schwerpunkte sind, dieund der weiß Angelika Affenrath-Kirchrath in derund stellt nach einem Besuch des Hause fest: Es gelingt. Etwa im Werk "Remember the Future", in dem, französischer Künstler algerischer Herkunft, den Ersten Weltkrieg zum Thema macht: "Mit bis zur Unkenntlichkeit entstellten Gesichtern von Soldaten, die er gemeinsam mitnach Fotodokumenten in dreidimensionale, expressive Holzskulpturen transformierte, vergegenwärtigte er die Schrecken des Ersten Weltkriegs. In Attias Skulptur 'Janus', mit ihrem kantigen Kopf, der auf einem stelenartig langen Hals balanciert, finden das versehrte Gesicht eines Deutschen und das eines afrikanischen Soldaten aus den französischen Kolonien zusammen. Sie erinnern an die nie nachlassenden Spannungen und dieunter den Menschen, die auch die über den Heimplatz eilenden Passanten unmittelbar angehen."Außerdem: In dersteht Benjamin Paul überwältigt vorzwölfteiligem Lepanto-Zyklus in der Münchner Sammlung Brandhorst . In der bespricht Julian Weber das "Debrist Manifesto" des britischen Künstlers, der zum Berliner Festival "The Sun Machine Is Coming Cown" kommt. Für den blickt Rolf Brockschmit im Berliner Bode-Museum in55 Kilo schweren und 75cm hohen Glasfolianten "A View Becomes A Window". In der gratuliert Ingeborg Ruthe der Berliner Mitte-Galeriezum 30jährigen Bestehen. In derfreut sich Till Briegleb über die Rückkehr des Brunnens der Künstlerinnach Münster: Im Rahmen der "Skulptur Projekte" wurden Eisenmanns Brunnenfiguren Opfer von Vandalismus.Besprochen werden das Wiener Festival Memento Mori zum Thema Sterben, Tod und Trauer ( Standard ) und die Ausstellung "La Collection Morozov. Icônes de l'art moderne" in der Pariser Fondation Louis Vuitton ).