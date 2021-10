Hierzulande mag dervielleicht als willkommene "Digitalaskese" hingenommen worden sein, aber für "in Ländern inoderwar der Ausfall eine Katastrophe, schreibt Andrian Kreye in der, denn: "Facebook ist dort ganz buchstäblich das Internet. Dort können Menschen über die App Discover from Facebook oder das Angebot Facebook Zero für kleines Geld oder, selbst dann, wenn sie keinen Datenplan mit einem lokalen Anbieter haben. '' nennt sich diese Praxis,. Das ist allerdings keine Wohltätigkeit, sondern ein Geschäftsmodell. Weil die großen digitalen Anbieter ihre Wachstumsraten in den Wohlstandsländern ausgereizt haben, bleiben nur die Entwicklungs- und Schwellenländer, um Nutzer zu gewinnen. 'Zero-Rating' gilt als. Denn natürlich sind Discover und Facebook Zero Nadelöhre, die all die neuen Nutzer nicht nur, sondern in den meisten Fällen auch verhindern, dass sie die Konkurrenz erreichen." Außerdem habe Zuckerberg Facebook aus "" nicht mehr im Griff, ergänzt Kreye auf den Meinungsseiten derWie sehr Menschen in vielen Ländern auf Facebook, Instagram und Whatsapp längst alsangewiesen sind, konkretisiert Markus Reuter bei: "Imzum Beispiel, wo Instagram dasist und ganze Wirtschaftszweige mit diesem Netzwerk verknüpft sind. Da haben Leute keine Geschäfte gemacht und Geld verloren. Oder in, wo man Unternehmen nicht mehr erreichen konnte, weil der Kundenservice über WhatsApp abgewickelt wird. Oder in, wo Familien nicht mehr miteinander kommunizieren konnten. Ihnen wird der Zeigefinger nicht gerecht. Gerade wenn sie wie die meisten Menschen in Argentinien Mobilfunkverträge haben, bei denen sie WhatsApp kostenlos nutzen können, aberteuer bezahlen. Weil es keine, sondern Zero-Rating gibt."Im-Interview mit Roland Lindner sorgt sich der Anwaltvon "Whistleblower Aid", dervertritt, vor möglichenFacebooks gegen Haugen: "Facebook könnte nun alle möglichen Anschuldigungen gegen sie erheben, sieversuchen oder sie verklagen. Facebook könnte sagen, sie hätte irgendwelche persönlichen Motive. Und über solche Bedrohungen machen wir uns auch Gedanken."