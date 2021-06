Pacita Abad: "Girls in Ermita". 1983 /Haus der Kunst

-Kritikerin Catrin Lorch reibt sich die Augen beim Gang durch die Ausstellung "Sweat", für die das Münchner Haus der Kunst eine ganze Anzahl von hierzulande bisher unbekannten KünstlerInnen zusammengestellt hat. Wenn das brasilianische Künstlerduohier Samba tanzen lässt oder die PhilippininSexarbeiterinnen auf Textilbilder zeigt, steht der Schweiß nicht für Erotik, sondern für die körperliche Nähe der Solidarität, betont Lorch: ", auf dem die internationale Riege der Kuratoren vor der Pandemie gleitend durch die globale Kunstwelt segelte, steht jetzt ganz offensichtlich zusammengerollt in der Ecke: Die so drastische, durchaus auch dramatische Ausstellung 'Sweat' wirkt - endlich -, als seien die Künstler selbst hier eingebrochen, hätten sichim Haus der Kunst genauso erobert wie den Asphalt einer Stadt. Unaufhaltsam, verspielt. Mit Wortwitz und überwältigend schönen Bildern."In dergeht Andreas Kilb ziemlich scharf mit den Werken der israelischen Künstlerin ins Gericht , der das Jüdische Museum gerade die Ausstellung "Redemption Now" widmet. Dass sie in ihrem Video "Malka Germania"zum Symbol kollektiver Sehnsüchte nobilitiere, grenzt für ihn an, aber auch in anderen Arbeiten findet er sie zu schwach: "In dem zitierten Gespräch sagt Yael Bartana, sie habe immer das Gefühl gehabt, 'dass Deutsche und Jüdinnen und Juden irgendwie Erlösung von der Geschichte brauchen'. In dem 'irgendwie' dieses Satzes steckt Bartanas. Erlösung heißt Befreiung vom Leiden, und Leiden bezieht sich auf konkrete geschichtliche Erfahrungen. Auch ein Messias macht Speers Halle nicht zum Tempel und Germania nicht zur Jüdin. In der Kunst ist Unschärfe eine Form von."Weiteres: Voller Bewunderung schreibt Philipp Meier in derüber die afroamerikanische Künstlerin, der das Kunstmuseum Basel eine große Ausstellung widmet: "Kara Walker ist keine Moralistin mit erhobenem Mahnfinger. Sie ist Künstlerin. Und mit ihrer Kunst schafft sie- einen sehr großen und tiefen Raum sogar." Brigitte Werneburg berichtet in dervon einem Workshop zur NS-Verstrickung der. Besprochen werden eine Ausstellung zu Camille Henrot in der Kestner Gesellschaft in Hannover ().