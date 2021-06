"Courage" von Aliaksei Paluyan (Living Pictures Production)

Mit der unter freiem Himmel eröffnetenregionalisieren sich die Internationalen Filmfestspiele Berlin zwar zum "Berliner Filmfest", meint -Kritiker Andreas Kilb, aber davon abgesehen "stellt der Sommertermin einedar". Schließlich fand die Berlinale bis 1977 stets im Sommer statt. Viel Hoffnung sollte man sich bei diesen von milden Temperaturen umflorten Kino-Sommermärchen allerdings nicht machen, denn "was den Glamour angeht, wird die Berlinale gegenüber(das in diesem Jahr pandemiebedingt von Mai auf Juli verschoben ist) immer den Kürzeren ziehen. Deshalb muss sie, um wenigstens einen zeitlichen Vorsprung zu behaupten. Das 'Summer Special' ist eine Ausnahme,." Auch-Kritiker Harry Nutt findet : "Dieder Eröffnungsveranstaltung der 71. Berlinale hatte zweifellos ihre Vorzüge. Die Reden waren kürzer,, die Prominenz bodenständig-lokal."Heute zeigt die Berlinale "Courage",Dokumentarfilm über dengegen Lukaschenko - der Film beobachtet Optimismus, Ermattung und letztendlich auch die Depression des Widerstands, schreibt Sonja Zekri in der. Viele Protagonisten des Films leben mittlerweile außer Landes, doch "die furchtlose Kamerafraunoch nicht, was für Paluyan ein steter Grund zur Sorge ist. Dies und die Tatsache, dass seine Eltern in Minsk leben, macht den Start von 'Courage' im Berlinale Special zu einem zwar großartigen, aber eben auch. Dennoch habe er keine Wahl gehabt: 'In Minsk wurden viele Kollegen festgenommen, die ebenfalls gedreht haben, und ihr Material wurde konfisziert', sagt Paluyan: 'Wir haben Glück gehabt und konnten unseres retten. Es jetzt nicht zu zeigen, wäre.'"Mehr von der Berlinale: Inüber seinen Wettbewerbsfilm "Fabian". Wenke Husmann bespricht aufden Eröffnungsfilm,Politthriller "Der Mauretanier" mit. Silvia Hallensleben wirft für deneinen Blick in die vom Berlinale-Forum zusammengestellte Online-Reihe "Fiktionsbescheinigung" überWeitere Artikel: Thomas Abeltshauser spricht im Freitag mit der Filmemacherin, deren (in der besprochenes ) Debüt "Shiva Baby" gerade auf Mubi zu sehen ist. Dieproduziert trotz Corona munter weiter, weiß Christiane Peitz im. Maria Wiesner schreibt in derzum Tod der SchauspielerinBesprochen werden die neue BluRay-Ausgabe von "Monty Python's Flying Circus" ( Intellectures ), eine Filmbiografie über NZZ ) und die-Serie "Loki" ( FR ).