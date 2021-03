In dererzählt die noch merklich gebeutelte ungarische Schriftstellerin , welchen Angriffen sie ausgesetzt ist, seit sie es in einem Interview wagte, dasvon Mór Jókai, einem Autor des 19. Jahrhunderts, der in Ungarns Schulen noch viel gelesen wird, alszu kritisieren: In der Orbán-nahen Zeitungsei zu lesen gewesen, "ich sei niemand, unwichtig. Ich hätte nur 15 Minuten Aufmerksamkeit gebraucht. Der Autor schreibt, dass ich wahrscheinlichkann. Können Sie sich vorstellen, dass ein männlicher Autor attackiert wird, weil er kein Auto reparieren kann? Dann legtelos, ein bekanntes Fernsehgesicht ... Er redete nicht mal über meine Literatur, betrieb. ... Auf meiner Homepage gingen so viele Beschimpfungen und Beleidigungen ein, dass die Seite zusammenbrach. Ich brauche jetzt eine Administratorin, um die rassistischen und sexistischen Angriffe kontern zu können. Mein Gesicht ist plötzlich überall zu sehen. Ich habe das Gefühl, ich zerbreche. Es ist wie ein Albtraum. Das alles ist gut organisiert, die."In Yasha Mounks Internetmagazinübt der spanische Reporter und Kolumnist Maite Rico scharfe Kritik an der rot-roten Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten, den er alsbeschreibt. Die Spanier haben ein spektakulär ineffizientes Covid-Bekämpfungsprogramm und einen ebenso spektakulär aufgeblasenen Regierungsapparat: mit 23 Ministern und 1.200 Beratern. Der Chef zeigt derweil ins diktatorische gleitende Züge, so Rico: "Sánchez lügt mit verblüffender Leichtigkeit und schwört dann, gegen 'Fake News' vorzugehen, was anscheinend jede Art von Berichterstattung einschließt, dieist. Presseverbände und Reporter ohne Grenzen habenangeprangert, darunter die Schaffung eines offiziellen 'Komitees gegen Desinformation', das unter anderem verspricht, 'Freiheit und Pluralismus in den Nachrichtenmedien zu untersuchen'. Die schwerwiegendsten Auseinandersetzungen finden imstatt. In einem beispiellosen Schritt ernannte Sánchez eine parteipolitische Figur zum Generalstaatsanwalt - ein Posten, der in Spanien unabhängig von der Politik sein soll - und seine Reibereien mit dem Gremium, das die Justiz beaufsichtigt, habenausgelöst. Vereinigungen spanischer Richter und der Generalrat der Justiz haben die Exekutive beschuldigt, die Gewaltenteilung zu gefährden."In Frankreich istzu einer Haftstrafe verurteilt worden (die er mit Fußfessel zu Hause absitzen darf, falls er die Revision des Prozesses verliert). Die Strafe ist Symbol für die, das seinen Trägern bis vor kurzemgewährte, auch nach seinem Mandat, schreibt Dominic Johnson in der: "In einem modernen Frankreich würde der Staatschef nicht länger, Rechtsbeugung wäre keine normale Begleiterscheinung einer politischen Karriere mehr." Emmanuel Macron hat Frankreich allerdings nicht modernisiert, findet Johnson: "Er hat das zentralistische, autoritäre Herrschaftsmodell der Fünften Republik gestärkt, statt es zu reformieren.""Vor einem Jahr war kaum vorstellbar, wie rigide die Politik bereit ist,einzuschränken - und wie sehr sie darüber über Parteigrenzen hinweg einig ist", schreibt Thomas Gesterkamp in der. "Freie Berufe gehören für Sozialdemokraten, wie für die Gewerkschaften, ohnehin. Mehr Kurzarbeitergeld für abhängig Beschäftigte, so helfen wir!" Und die Grünen sind nicht besser: "Das alternativlose Regieren per Verordnung in einer 'epidemiologischen Notlage' befürworten auch Alt-68er, die einst gegen die Notstandsgesetze demonstrierten."