Gounods "Faust" an der Pariser Oper. Foto: Monika Rittershaus

-Kritiker Manuel Brug hat sich durch ein verwaistes Paris geschlagen, umInszenierung von"Faust" live mitzuerleben. Auch mit Masken für den Chor und reduzierten Streichern war es ein saftiges Musiktheater, versichert Brug: "Die Inszenierung ist eine kluge, schlanke Aktualisierung der. Sie hält demden Spiegel hin, sie lässt Mephistos Verjüngungstränke mehrmals in der Wirkung schwächeln und jagt doch per Video und Kulissen Faust und seinen höllischen Kumpanen alsim Tiefflug über Paris, an der brennenden Notre-Dame vorbei und in der Walpurgisnacht zu Pferden über den Place Pigalle."Als Opernabend ohne Oper empfiehlt Judith von Sternburg den vonin Szene gesetzten-Liederabend von der Oper Frankfurt, der ihr das Wesen der Oper vor Augen führte: "Es besteht immer auch darin, dass die Gegenwart einer Arie oder Begegnung alles ist, was zählt, das Vergangene ist nicht vergessen, aber zweitrangig, das Kommende ist selten eine Hoffnung, meistens eines Drohung, aber noch ist es ja nicht so weit. Das nach hinten hochbelastete, nach vorne ahnungsvolle Gefühl wird dadurch spektakulär freigelegt, enthüllt und auf den Punkt gebracht, ohne seinen Kontext und seine Komplexität zu verlieren." Auch in derweiß Jan Brachmann den um Liebe und Sehnsucht kreisenden Abend zu schätzen: "Gesungen wird, Eleganz und Anteilnahme."Weiteres: In der NZZ versinkt Ueli Bernays in seinen Erinnerungen an die Zeit, die er in und mit demverbrachte. Um dessen Umbau wird in Zürich gerade gerade gestritten, Bernays bleibt unentscheiden: "Einerseits verständlich, dass man den Pfauensaal nicht in muffiger Historizität versinken lassen möchte. Andrerseits: Würde Mailand seine Scala, Moskau sein Bolschoi-Theater jemals einem Umbau opfern?" In der schildert Javier Ibacache die Situation der Theater in Chile. In der bespricht Frank SchlösserInszenierung von Ödön von Horváths "Jugend ohne Gott" am Volkstheater Rostock.