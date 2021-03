Auf umkreist die Schriftstellerin noch einmal sehr konzentriert, sehr abwägend und sehr lesenswert dieder letzten Wochen: "Da es sowieso keine gesetzlichen Verbote gibt, dürfen weiße Menschen in der Tat alles übersetzen. Die eigentliche Frage ist:?" Und hier lautet der Befund: Schwarze Menschen sind im Literaturbetrieb erheblich unterrepräsentiert. Lässt sich das ändern? "Ich weiß, dass dies nicht von heute auf morgen geschehen kann. Es wird nicht ausreichen, einfach irgendwelche mehrsprachigen Schwarzen Personen zu finden, und diese kurzerhand als Übersetzer*innen einzusetzen. Entscheidungsträger*innen sind gefordert, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob es erwünscht ist, dass der Pool an literarischen Übersetzer*innen vielfältiger wird. Am liebsten jetzt,.""The Hills We Climb" liegt nun auch in einer deutschen Fassung vor. Doch niedergeschrieben verliert das Inaugurationsgedicht einiges an Faszinationskraft, findet Michael Braun im: "Wer das Gedicht als Sprachkunstwerk ernst nehmen will, ist einerseits gerührt von der starken Emotionalität der großen Freiheitsvision, in der eindenträumt, andererseits enttäuscht von der ästhetischen Taubheit mancher Verse, die so matt wirken wie eine beliebige Wahlkampfrede." Aber "selbst die sorgfältigste Übersetzung vermag diesolcher Verse nicht zu kompensieren.""Gormans Sprache ist von großer Kraft, doch mehr noch als frühere Texte hat hier fast jedes Wort seine", hält Marie Luise Knott dem imentgegen. Bei der Übersetzung packt sie dennoch "", nicht nur, weil patriotisches Pathos auf Deutsch nochmal einen anderen Klang hat, sondern auch, weil im Deutschen viele der Anspielungen schlicht verschliffen wurden: "Wie übersetzt man oder frau, was da alles wirklich geschieht im Gedicht? Vielleicht könnte man, statt eine gültige Übersetzung verfertigen zu wollen,nebeneinander stellen: eine interlineare Übersetzung, verschiedene Aufschlüsselungen des Ausgangstextes sowie eine oder vielleicht mehrere freie Nachdichtungen auf der Grundlage von Gormans poetischen Verfahren."Das mit der Übersetzung beauftragte Triound"gibt eine angemessen kühle Antwort" auf die aktuelle hitzige Debatte, schreibt Carsten Otte in der, allerdings sticht auch ihm hier die "Funktionspoesie" ins Auge. Und manche Passagen sind im Deutschen nicht gerade überzeugend geraten: "Gorman erinnert an das Versprechen der Verfassung: 'To compose a country committed / To all cultures, colors, characters / And conditions of man'." Die Übersetzerinnen jedoch haben sich dazu entschieden, hier die Hautfarbe außen vor zu lassen und "erklären zwar ausführlich, warum sie das Wort 'color' im Gedicht nicht erwähnen wollen, doch das Tilgen des Problembegriffs wirkt trotzdem nicht souverän. Es scheint, als komme eine 'rassismuskritische Sicht' hier an ihre."-Kritiker Michael Wurmitzer hält die Übersetzung für mangelhaft und ärgerlich. "Stilistische Kniffe wie Dramatik und Aktion finden sich in der Übersetzung grundsätzlich nicht, jedes starke Bild wurde." Etwa die "kämpferische Ansage" zu Beginn der "dritten Strophe: 'And yet the dawn is ours before we knew it. / Somehow, we do it.' Trotz allem wird es besser werden, macht Gorman Mut. Aber was macht daraus die Übersetzung? 'Unversehens gehört uns der Morgen. / Irgendwie geht's.' Dass 'unversehens' angesichts desum Freiheit, von Bürgerrechtsbewegung und Black Lives Matter den Übersetzerinnen als angemessene Option erscheint,." In derverortet Hubert Spiegel das Gedicht in der Rhetorik der amerikanischen, deren Hoheprieter der Präsident sei: "Es geht um jene Erzählungen, Traditionen, Ideale und im kollektiven Bewusstsein verankerten rhetorischen Figuren, die Identität stiften, Akzeptanz schaffen, eine Gemeinschaft konstituieren und stabilisieren."Besprochen werden unter anderemMonografie über den Comicmeister Tagesspiegel ),"Das kleine Buch der Selbstverwüstung" ( NZZ ),"Kim Jiyoung, geboren 1982" ( FR ), die Faksimile-Ausgabe von"Oxforder Quarthefte 3 & 4" (online nachgereicht von der FAZ ),"Wilde Theorien" () underster, nach 90 Jahren auf Deutsch vorliegender Roman "Die Ziellosen" ().