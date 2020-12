"Revision" von Philip Scheffner

Die druckt einen von Jim Quilty für das Goethe-Institut verfassten Text über das Metropolis Art Cinema in, das nicht nur mit der Finanzkrise des Landes, der Corona-Pandemie und den Folgen der großen Explosion im Hafen der Stadt im August zu kämpfen hat, sondern auch damit, dass zuvor bereits eine Kinokette die Räumlichkeiten aufgekündigt hatte, in denen das Kino sein Programm zeigt. Die Betreiberin Hania Mroué reagiert mit einer: "Während der Solidaritätsfonds des Libanons Mittel für eine einjährige Unterstützung des Kernteams der Stiftung zur Verfügung stellt, ermöglichte der Internationale Hilfsfonds, die Ausrüstung anzuschaffen, die zur Umsetzung des neuen'Metropolis on Wheels' benötigt wurde. ... Nun kommt es darauf an, das Metropolis vom klassischen Kinobetrieb zu wesentlich flexibleren Vorführungsmethoden umzurüsten. 'Die Tatsache, dass wir derzeit keinen Veranstaltungsort in Beirut haben, ist auch eine Chance, neue Regionen zu erkunden', sagt Mroué. 'Wir wollen Vorführungen in den Vierteln Beiruts veranstalten, wo die Leute sonstgehen.'"Zurück im Lockdown-Online-Modus: Das Berliner Kino Arsenal zeigt in seinem virtuellen Saal 3 im Januar eine Retrospektive mit den Essayfilmen, die uns Ekkehard Knörer in dersehr ans Herz legt : Filme wie "Havarie" ( unsere Kritik ), "Revision" ( unsere Kritik ) oder "Der Tag des Spatzen" ( unsere Kritik ) "verdanken sich stets einer Suchbewegung, gründlicher,. Es ist zu Beginn immer offen, was herauskommen, wie die Sache ausgehen, was sich an Sachverhalten, an geklärten, aber auch an ungeklärten Fragen ergeben wird. ... Scheffner hält nicht allein die Funde, sondern ebenfalls diefest. Es liegt darin einder Verhältnisse und ein nicht zuletzt poetischer Widerstand gegen das politische Thesenstück. So konzeptuell genau und geschlossen die Filme stets gearbeitet sind: Die Wunden, von denen sie handeln, lassen sie offen und lassen darum die, die sie sehen, auf Dauer nicht los."Weitere Artikel: Für denhat Lena Schneider die Schriftstellerin besucht , die neben vielen Kinderbüchern in der DDR auch zahlreicheverfasst hat. Rückblickend fühlt sich diesesso an, als sei manin "Up in the Air" ( unsere Kritik von vor zehn Jahren), meint Dirk Peitz auf. Urs Bühler erklärt in der, warum der deutsche Silvester-Dauerbrenner " gerade in diesem Jahr einen ganz besonders sinnvollen Jahresabschluss darstellt. Die-Kritikerinnen und -Kritiker küren ihre "" des Filmjahrs 2020. Besprochen wird"The Midnight Sky" ( Freitag FAZ ).