In seinem Poptagebuch für den legt uns Eric Pfleil wärmstens den (wirklich sehr, sehr guten) Podcast "Reflektor" für die Feiertage ans Herz, in dem-Musikerausgiebig mit Musikerkollegen plaudert. Dieser ist in den Gesprächen zugleich "Musiker, Fan und Forscher. Müller ist offen und undogmatisch, sich seiner Rolle als Künstler aber in jedem Moment voll bewusst. Es könnte in die Hose gehen, wenn er seine Gäste nur aus der Musikerperspektive befragen würde und man ausschließlich kichernd dargebotenen In-Jokes aus dem Anekdotenbuch des Deutschpop lauschen müsste." Doch "der Umstand, dass es ein Musiker ist, der hier fragt - ein angenehm uneitler zudem! -, hat viel eher den Effekt, dass sich die Gästescheinen als gegenüber Journalisten, ihr Treiben mehr infrage stellen und in der Spiegelung manchmal."Weitere Artikel: In dererklärt Jan Wiele nach Bob Dylans Millionendeal, was eigentlich einmacht: Im wesentlichen Rechte an Musikstücken monetarisieren, was derzeitist - "auch weil man im digitalen Musikzeitalter die Nachfrage nach ihnen genauer bemessen kann und die internationale Rechteverwertung besser zu kontrollieren ist." Jan Paersch erkundigt sich für diebei der Hamburger Plattenladenbetreiberin Marga Glanz nach dem Stand der Dinge der Branche in der Coronakrise.Besprochen werden das von Johannes Hossfeld Etyang, Joyce Nyairo und Florian Sievers herausgegebene Kompendium "Ten Cities" über die, bei demOle Schulz nochmal anschaulich vor Augen geführt wird , "wie lokal unterschiedlich und differenziert die, ihre Codes und Styles sind",neuer Liederzyklus "Falling Out of Time" ( ZeitOnline ),' Buch über "Sibiriens vergessene Klaviere" ( SZ ) und neue Klassikveröffentlichungen, darunter eine 9er-CD-Box mit den in den letzten Jahren entstandenen-Aufnahmen derunter, die-Kritiker Reinhard J. Brembeck komplett umhaut : "was für ein Sog, was für ein Rausch!" Einen kleinen Eindruck vermittelt dieses Video von Bruckners Siebter: