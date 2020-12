"Ma Rainey's Black Bottom" (David Lee / Netflix)

Daniel Kothenschulte nutzt in derseine Besprechung von George C. Wolfes auf Netflix gezeigtem, Kothenschulte sehr begeisterndes Biopic "Ma Rainey's Black Bottom" über die Bluessängerin, um über dasals das Kinojahr ohne Kino nachzudenken: Kino und Fernsehen, fürchtet er, nähern sich an. "Es ist eben nicht so, dass man ein Medium einfach auf das andere übertragen kann., und man sieht wohl auch in Zukunft etwas anderes. Wenn man daraus eine Art Optimismus ableiten möchte: Das Kino werdenund Co. nicht ersetzen, und vielleicht bekommen wir ja wieder besseres Fernsehen."Daniel Gerhardt steigt auftiefer in den Film an sich ein, der auf einem Theaterstück vonaus dem Jahr 1982 basiert. Der Kampf der Titelfigur um ihre eigene Emanzipation werde hier ganz großartig geschildert, schreibt Gerhardt: "In virtuosen, oft mehrminütigen Dialogen tauschen sich Levee und die anderen Musiker über Rassismus- sowie Glaubens- und Sündenfragen aus. Aus ihren Worten spricht, während der Rhythmus ihrer Gespräche schon auf den Jazz voraus weist, der sich bald als Musik der Stunde etablieren wird." Allerdings "erscheinen der Blues und seine Protagonisten genausowie die Geschäftsbedingungen, unter denen sie produziert und verbraucht werden."Weiteres: Auf denkt Dunja Bialas über die neuen Geschäftsmodelle von Kinos und Verleihern um, die sich zuumrüsten. Im erläutert die-Geschäftsführerindie Pläne, das Festival im kommenden Jahr aufzusplitten (mehr dazu hier ). Ebenfalls im verteidigt die Regisseurindie Meinungsfreiheit.Besprochen werden die BluRay von' (in der Tat sehr großartigem, aber kaum bekanntem) Prostitutionsdrama "Utopia" von 1983 mitals finsterem Zuhälter ( critic ),letzter, auf Mubi gezeigter Film "No Home Movie" ( Tagesspiegel ), die Bluray vonrestauriertem Antikriegsfilmklassiker "Komm und Sieh" ( Jungle World ), die Serie "The Collapse" ( Freitag ), die Serie "El Cid" ( FAZ ) und die fünfte Staffel der SF-Serie "The Expanse", die uns-Kritikerin Heide Rampetzreiter allerwärmstens ans Herz legt