Speisung der Götter in Ovids "Metamorphosen" © Maurice Korbel / Theater Basel

Über einen wahren Theaterorkan jauchzt Daniele Muscionico in der' Inszenierung von Ovids "Metamorphosen" am Theater Basel . Vor allem sieht sie darin auch ein Beispiel für den großen Aufbruch in der Schweizer Theaterwelt. Alles sei hier Spiel, Verwandlung, Fantasie: "Man trifft sich zur Basler Saisoneröffnung, also da, wo die Götter nach einem Ratschluss grübeln, wie sie das doch so untreue Menschengeschlecht bestrafen könnten. Die Bühne von Matthias Koch allerdings hat anfänglich wenig zu bieten. Der Göttersitz ist ein traurig-leeres Schaufenster. Und die Götter, die hier vor allem Göttinnen sind - was für ein fabelhaftes neues Ensemble! -, vermitteln den Eindruck von. Umso größer ist die Überraschung, wie schnell aus ihnen gottlose Menschen werden und ein leerer schwarzer Raum zu einem stickigen bürgerlichen Esszimmer wird. Im zweiten Teil des länglichen Abends wird daraus ein Hotelzimmer in den Farben und scharfen Schatten von. Das ist groß!"Auch in dersieht Simon Strauß in dem Abend ein Manifest des neu aufgestellten Basler Theaters, wenn auch nicht unbedingt viel Ovid: "Ein Manifest wofür? Für das unumwunden einfache, unbeschwert überbordende,. Für den Übermut, das Tagesvergessene, die Phantasiefreiheit des Theaters. Und für den Überraschungswillen eines jungen, spielwütigen Ensembles." Begeisterung auch beiClaude Bühler, der zudem daran erinnert , was die Kulturzu verdanken hat: "Unsere Museen sind vollgehängt mit Ovids tragischen Szenen:, Vergewaltigung, Schlachten, tödliches Liebesleid - nichts wird ausgelassen."Allein schon die Begegnung mit der Schauspielerinvom Hora-Theater in ihrer Soloperformance "Ich bin's Frank" "gehört zum Wundervollsten, was man auf dem Theater erleben kann", schwärmt Egbert Tholl in derzum Spielzeitbeginn unter der neuen Intendanz vonan den Münchner Kammerspielen, und baut allen falschen Erwartungen vor: "Alle diejenigen, die an Mundels Vorgängerverzweifelten und von dessen Auffassung eines in alle Richtungen offenen Theaters überfordert waren, werden ihre Sehnsucht nach klassischer theatraler Aufbereitung alter Theatertexte noch ein wenig hintanstellen müssen."Besprochen werden"Dornröschen" in der Choreografie vonam Opernhaus Zürich ( NZZ ),Inszenierung von George Taboris "Mein Kampf" im Wiener Burgtheater ( Nachtkritik ),"Antigone"-Inszenierung am Staatstheater Nürnberg ( Nachtkritik ) und"L'Orfeo" in Nürnberg ().