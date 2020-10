Achtung, es wird laut:Die schönste Nachrufüberschrift hat heute die: Jan Wiele trauert um "", Gitarrenlegendealso, dem wildesten Saiten-Solo-Derwisch seit Strom durch Gitarren fließt. Seine Technik des Tappings ist bis heute unerreicht. Er hatte entscheidenden Anteil bei der Transformation des noch am Blues orientierten Hard Rock von Led Zeppelin in Richtung 80s-Metal, erinnert Julian Weber in der: Seine "Spezialität war das Spielen mit beiden Händen am Gitarrenhals. Zudem vollführte er bei extremen Tempi effekthascherische Vollbremsungen, ließ durch komplexe Phrasierungstricks, nur um im nächsten Moment durch niedertourige Heul- und Splittereffekte anderswo im Lied anzuknüpfen." Das Solo-Stück "Eruption", das wir oben eingebunden haben, ist hierfür das Paradebeispiel. Aber auch Michael Jackson griff für "Beat It" gerne auf Eddies Fingerfertigkeiten zurück, schreibt Jakob Biazza in der: ", ist in diesen wenigen Takten. Und einiges, was sie so vorher noch nicht konnte."Joachim Hentschel denkt aufversonnen an manche Knoten in den Stimmbändern zurück, die er Eddie van Halen zu verdanken hat: Dessen Soli "konnte man nicht so leicht mitsingen. Denn sie klangen so:!" Diese Musik war "ein grandioses Sich-selbst-Ausliefern an. Ein Herausfordern der, eine sonische Gewitter- und Skulpturkunst, mit einem Handgelenk in der Hölle, mit dem anderen dennochseiner fantastillionenfach verkaufenden (und verkauften) Rampensaugruppe Van Halen." Kein Wunder bei solchen kosmischen Enthusiasmuskaskaden, dass Van Halen im 80s-Klassiker "Zurück in die Zukunft" einen denkwürdigen Auftritt hatte: In den unschuldigen 50ern dient deren Science-Fiction-Musik alseines Außerirdischen:Weitere Artikel: Edo Reents schreibt in dereinen Nachruf auf den Reggaesänger. Besprochen werden' Buch "Remain in Love", in dem der Drummer derderen Bandgeschichte aufrollt ( Standard ), ein Konzert des NMZ ) undwiederveröffentlichte Soundcollage "14.11.90 - ein akustisches Psychogramm" über die Räumung der besetzten Häuser in der Ostberliner Mainzer Straße im November 1990 ( taz ). Und das präsentiert die neue Folge aus"Clip//Schule ohne Worte":