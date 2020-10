Der Kapuzen-Mann im Künstler: Philip Gustons "Studio", 1969. Bild: Philip Guston und Hauser & Wirth

In einem Offenen Brief inprotestieren rund hundert KünstlerInnen und KritikerInnen gegen die Absage der-Ausstellung in der Tate Modern und der National Gallery in Washington ( unser Resümee ): "Die Menschen, die unsere großen Instutionen leiten, wollen keinen Ärger. Sie fürchten die Kontroverse. Sie haben kein Vertrauen in die Intelligenz ihres Publikums", schreiben unter anderemund. In der erklärt Martha Schwendener, warum gerade Künstler auf die Großartigkeit von Guston bestehen, der in seinen Bildern immer wieder cartoonhafte Ku-Klux-Klan-Typen paradieren ließ: "Along with the return of figures and the hoods - now drawn in a crude, cartoonish fashion that shocked even his peers in the early '70s - Guston continued to paint ordinary objects: shoes, cans, clocks and bricks that asserted both the materiality and everydayness of painting. The criticcalled his later work '' - which is to say, it was unafraid to address messy politics, the body, failure, or the changes an artist goes through in his lifetime. And this is why artists have rallied behind Guston: They see an ally in his work, a dedication to craft and self-reflection - but also a model of courage and liberation in the face of oppression, whether in the art world or beyond."In der schäumt Catrin Lorch vor Wut über die Absage, mit der die Museen den Künstler leichtfertig preisgegeben hätten. Genauso unerträglich findet sie aber, dass die Royal AcademyRelief "Taddei Tondo" verkaufen will, um Geld in die Kassen zu bringen: "Vor allem aber ist es erstaunlich, dass man die Direktoren von Kunstmuseen offensichtlich daran erinnern muss, dass sie sich - sei es in ästhetischen Debatten oder bei finanziellen Schwierigkeiten -haben. Dass sie vor allem der Kunst und den Künstlern verpflichtet sind, dass ihre ureigenste Aufgabe die Bewahrung von Kunstwerken ist. Es wird noch mehr Streit, Kampf, Polemik geben. Und. Die Hoffnung für die Zukunft ist, dass Gustons Gemälde und Michelangelos Tondo irgendwie durchkommen, von den Nachfolgern der gegenwärtig Amtierenden besser geschützt werden."Besprochen werden die große Ausstellung zuLandschaftsmalerei im Kunstforum Wien SZ ), die-Schau in der National Gallery in London () unds Tribut an den Mekong "Becoming Alluvium" in der Chisenhale Gallery in London ( Guardian ).