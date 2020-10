Szene aus den "Gespenstern". Foto: Matthias Horn





Szene aus Touch". Foto: Sigrid Reichnichs

Bigotterie und Lebenslügen kennzeichnen"Gespenster", dieam Berliner Ensemble inszeniert hat. Ihre Bühne bleibt, aber das passt, meint Rüdiger Schaper im. "Im Haus der Witwe Alving wirken Lampen wie Fremdkörper. Das Bühnenbild von Raimund Orfeo Voigt und Leonie Wolf führt ein Eigenleben. Von meist unsichtbaren Arbeitern bewegt, entsteheneines labyrinthischen Gefängnisses. Seine Insassen stehen auf, wie Möbel - kaum Berührung, geredet wird in Monologen, jeder leidet für sich allein. Ob das Koležniks Interpretation der 'Gespenster' geschuldet ist oder der Corona-Kontaktsperre auf der Bühne, lässt sich kaum entscheiden. Auch, ein Wiedergänger. So oder so, dieser Ibsen."Auch-Kritikerin Simone Kaempf zerrt der Abend mit seiner "monotonen Vergeblichkeitsstimmung" an den Nerven. "Die Vergangenheit ist den Figurenund die Enge ist ihnen anzusehen. Ihr inneres Volumen an Hoffnung, Erfahrung oder Schmerz packt der Abend alsstatt als Chance. Dabei fing es so spielerisch an mit sich bewegenden Räumen, Wänden, Türen. Noch die allerhellsten Sätze streicht die Regisseurin. Osvalds Ausruf, '' ist als großer Verzweiflungsruf in die InszenierungsGeschichte eingegangen. Aber hier bleibt er katzbuckelig stumm, im morphium-angeturnten Delirium erliegt er invor der Tür. Sonnenlicht dringt auch jetzt nicht ein."Kein Licht am Ende des Tunnels sieht auch Simon Strauß (). Immerhin:als Witwe Alving, das lohnt den Gang ins Theater, findet er.Christian Rakow meint : "Neunzig Minuten lang kann man diesergut folgen. Der Abend scheint wie gemacht für ein Publikum, das unter Vorgängerintendant Claus Peymann das Berliner Ensemble als Ort klarer Stückumsetzungenlieben gelernt hat." Und in der lobt Doris Meierhenrich die Inszenierung als "nüchternes, scharfes, zugiges".





eröffnet die Intendanz von Barbara Mundel an den Münchner Kammerspielen mit "Touch", einem Textbrocken aus Beobachtungen zum-Lockdown, zuund, den er zusammen mit der Choreografininszenierut hat: "In 'Touch' erfahren die Richter-Themen Einzelkämpfertum und Disconnected-Sein eine Renaissance und neue Brisanz. Der Text entwirft einen Blickauf unsere jüngste Vergangenheit und lässt sozial Deprivierte, Hypersensitive und Shutdown-Hysteriker einzeln an die Rampe treten", resümiert eine erschöpfteSabine Leucht diesen "manchmal wild assoziierenden Text, der auch deshalb ermüdet, weil man ja gerade noch mitten drinsteckt in dem ganzen Corona-Wahnsinn und noch gut in Erinnerung hat, was einem hierwird.""Das kann man am Ende abnicken", seufzt auch Egbert Tholl in der, "schließlich sindberührt worden, aber dieses Nicken ist dasselbe wie das einesnach dem Besuch einer Kabarett-Veranstaltung wie etwa hier in München in der Lach- und Schießgesellschaft."