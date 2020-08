In derwird mit harten Bandagen gekämpft, verrät ein Interview immit Staatsoperndirektorüber das, den Stephan Weiss so zusammenfasst: "Zuletzt lieferte sich der 56-Jährige imeinen Schlagabtausch mit Albertina-Direktor. Weil dieser angedeutet hatte, Theater sei in Corona-Zeiten verzichtbarer als Museumsbesuche, schlug Roščić scharfzüngig zurück: Von 'Hybris, Ahnungslosigkeit, Perfidie' und einem 'Tieflader auf der Deponie des Corona-Meinungsmülls' war die Rede."HAU-Intendantin räumt im Interview mit Michaela Schlagenwerth in derein, dass es bei der Special Edition des abgesagten"nicht so sehr ums Sehen" gehen wird. Im bemerkt Hannes Soltau, dass Opernstarnach Corona-Erkrankung und #MeToo-Vorwürfen wieder auf der Bühnen steht.Im berichtet Stphan Hilpold vom "Jedermann"-Jubiläum in Salzburg, in der schreibt Egberth Tholl. Besprochen werdenStück "Everywoman", mit dem er den "Jedermann" sanft umspielte, aber nicht vom Podest hob (wie Manuel Brug in der Welt betont),"Woyzeck" am Theater Vorpommern in Greifswald ( Nachtkritik ) und das-Happening "Lohengrin vs. Tristan & Isolde", das die Künstlergruppeunter dem Motto "Berlin is not Bregenz" im Strandbad Plötzensee veranstaltete ( taz ).