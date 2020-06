Die Schriftstellerin ärgert sich in derdarüber, wie unkundig ihrer Meinung nach in der aktuellen Folge des Literarischen Quartetts überund deren 1948 verfasste, jetzt wiederveröffentlichte "Berliner Briefe" gesprochen wurde. Zu tun haben könnten die Fehleinschätzung der TV-Runde auch mit der etwas kargen Neu-Edition, die es an wichtigen Hintergrundinformationen mangeln lässt, meint Geipel: "Was bleibt von der Identität eines Werks, wenn dieim Kern auf Amnesie zielen? ... Was ist zu wünschen? 1. Ein Literaturstreit, der die geschassten,endlich in die geeinte Literaturgeschichte des Landes aufnimmt. Susanne Kerckhoff war nur der Anfang. 2. Der-Redaktion des hochrenommiertenein Stück mehr. Bei Kerckhoff hätte schon ein Blick auf die Seite ein paar Fragen wie die der bereits vorliegenden Editionen vorab geklärt. 3. Für Susanne Kerckhoff, eine gut recherchierte Biografie sowie den Vorschlag, Susanne und Hermann Kerckhoff in Yad Vashem in die Liste der Gerechten unter den Völkern' aufzunehmen."Paul Ingendaay freut sich in derüber die vomaus dem Nachlassveröffentlichte Kurzgeschichte "Pursuit of Happiness" : In dieser - wie schon "Der alte Mann und das Meer" - von einem Fischer handelnden Geschichte "ist ein Teil des Zaubers wieder da. ... Hemingwaysgehören zum Besten ihres Genres, weil er selbst da, wo es ihm vor Staunen den Atem verschlägt, nichts davon in die Sprache dringen lässt."Weiteres: René Hamann resümiert in derdas, das in diesem Jahr online stattgefunden hat und dessen Beiträge gegen einen kleinen Obolus auch weiterhin online stehen. Die Übersetzeringibt im-Gespräch eine Wasserstandsmeldung ihrer Arbeit an "Tausendundeinernacht" - derzeit sind "noch". Judith von Sternburg erinnert in deran, der heute vor 150 Jahren gestorben ist.Besprochen werden unter anderemGerichtsroman "Miracle Creek" ( Tagesspiegel ),"Ich rede von der Cholera. Ein Bericht aus Paris von 1832" ( Tagesspiegel ),"Jenseits der Empfindungen" ( Tagesspiegel ),"Ein Sommer in Baden-Baden" ( NZZ ),' "Der amerikanische Sohn" ( SZ ) undDebütroman "Elijas Lied" ().