Deraus Berlin ist weithin beklagt worden ( unser Resümee ), bei Kunstkritikerin Julia Voss und Wirtschaftsrechtler Thomas Ackermann hält sich die Trauer in Grenzen: In dererinnern die beiden an die intransparenten Verträge, die der Preußische Kulturbesitz mitabschloss, die seinersogar erlauben, aus dem Museum heraus einzelne Leihgaben zu verkaufen: "Weshalb gibt es so viele vertrauliche Vereinbarungen? Und wie können in einem öffentlichen Museum so wenige Informationen öffentlich sein? Der auffällige Widerspruch ist das Ergebnis einer Entwicklung, die gewollt und in ganz Deutschland staatlich gefördert worden ist. Seit Jahrzehnten speisen sich die Mittel, mit denen der Museumsbetrieb aufrechterhalten wird, aus zwei getrennten Töpfen: zum einen direkt aus den öffentlichen Haushalten, die Stadt, Land oder Bund bereitstellen. Zum anderen müssen private Mittel angeworben werden, von Sponsoren, Leihgebern oder Mäzenen, deren Gunst indirekt wieder durch den Staat bezuschusst wird - in Form von Steuererleichterungen und Subventionen. Die Anreize für private Initiativen reichen von bereitgestellten Depotflächen über großzügige Spendenquittungen bis hin zum." Und Julia Stoschek musste inzwischen zugeben, dass die Mieterhöhung von 1,66 auf 2,78 Euro nicht wirklich der Grund für ihren geplanten Abzug ist.Und in der fragt Sabine B. Vogel , ob Wien ein zweites Museum der Moderne gebraucht habe. Oder konnte sich die Stadt nur nicht gegen einen Gönner wehren? "2017 erhielt die Albertina ein großes Konvolut vor allem zeitgenössischer Künstler: Der Bauunternehmerhatte 60 Prozent der ehemaligen Essl-Sammlung gekauft und der Albertina als Leihgabe bis 2044 übergeben. Damit beginnt die Geschichte dieses zweiten Standorts, an dem die Werke der Essl-Sammlung zu sehen sein sollen. Warum aber hier im Künstlerhaus Wien ? Weil Haselsteiner 74 Prozent dieses Hauses kaufte."-Kritiker Elmar Krekeler verfolgt inBildband "Ischgl" gequält, wie das Bergdorf zumwurde, in dem der Bankomat mit dem größten Geldausstoß Österreichs stehe: "Hechenblaikner ist ein Dokumentarist, kein Richter. Niemanden stellt er bloß. Niemanden stellt er aus. Dafür braucht es ihn auch gar nicht. Dafür sorgen die, die er zeigt, schon selbst. Sie wussten, auf was sie sich einließen. Schnappschüsse macht Hechenblaikner keine. Sie stellten sich in Positur für ihn. Oder legten sich übereinander. Die Typen im T-Shirt mit Rückenaufschrift 'Bei Orientierungslosigkeit bitte abliefern in Pension Bergfrieden' zum Beispiel. Kerle, die ihre Potenz ausstellen und ihrepräsentieren (3x Montrachet à runt 3.000 Euro). Traurig ist das nicht ganz selten, entsetzlich ist es ganz oft."Weiteres: Gerrit Bartels besucht für dendie Berliner Künstlerin, deren Arbeit gerade mit dem Marianne-Werefkin-Preis des Vereins Berliner Künstlerinnen ausgezeichnet wurde und im Haus am Kleistpark zu sehen ist. In der sinniert Peter Schmid über die Differenz von Preis und Wert. Besprochen wird die Ausstellung "Charlotte Posenenske: Work in Progress" in der Düsseldorfer Kunstsammlung NRW ().