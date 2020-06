Vor fünfzig Jahren wurde in der Schweiz von den wahlberechtigten Männern die "Überfremdungsinitiative" abgelehnt, die von dem Politiker James Schwarzenbach eingebracht worden war. Wäre sie verabschiedet worden, hätten 300.000 Ausländer die Schweiz verlassen müssen. Die Autorin Melinda Nadj Abonji erinnert sich in einem sehr schönen Text in republik.ch: "Mein Vater kam im März 1969 in die Schweiz. Die Gründe waren vielschichtig. Im Zürcher Schlachthof, so erzählte er mir, salzte er Rinderhäute, 'immer montags, so früh, dass es noch Nacht war'. Dienstag bis Samstag arbeitete er bei jenem Metzgermeister, der für meine Eltern die Bittbriefe an die Fremdenpolizei schrieb; oberhalb der Metzgerei hatte er ihnen ein Zimmer vermietet. Die Kosten zog er direkt vom Lohn meines Vaters ab. 'Mein Chef ließ mich monatelang im Glauben, er habe die Arbeitsbewilligung für mich beantragt.' Hatte er nicht. Die Schwarzarbeit machte meinen Vater zu einer lukrativen Arbeitskraft. 900 Franken, das war sein Lohn, ohne Papiere. Die anderen Metzger im Betrieb - Schweizer - verdienten 2.100 Franken."



