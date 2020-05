Diebringt ein 1986 geführtes, bislang unveröffentlichtes Gespräch mit, der darin ausführlich auf seinezu sprechen kommt, die er später in seiner Autobiografie (die zu schreiben er sich in diesem Gespräch noch nicht in der Lage sah) verarbeitete. Auch um diegeht es und zu der gehört notwendig auch der: "Man zeigt das, was man will, indem man über das spricht, was misslungen ist in der Literatur, über das Schlechte und über das Gute. Natürlich ist die Darstellung des Guten noch wichtiger als die des Schlechten, aber jedermann weiß, dass von hundert Büchern, die erscheinen,, und das hundertste ist. Das wirklich Gute ist in der Literatur wie in der Musik: sehr selten."Jetzt ist die Zeit gekommen für, die man immer schon mal lesen wollte. Solchen plakativen Ansagen begegnet Dirk Knipphals in derauch wegen ihrer Entschleunigungs- und Kanonversessenheitsrhetorik eher skeptisch. "Krieg und Frieden" liest er dennoch gerade mit Gewinn, unter Anleitung von Joshua Rothman, der sich "kürzlich" (naja, vor fünf Jahren ) immit Deirdre Lynch Gedanken übermachte: "Ein literarischer Kanon kommt bei ihnen vor, bildet aber keinen festen Felsen, um darauf Identitäten zu bauen. Stattdessen wäre es besser, vonauszugehen, umzu ermöglichen. ... Hinwendung zur Weite der Welt und der Geschichte statt Entschleunigung, Literaturkulte statt Kanon als 'eine feste Burg ist unsere Kultur' - mir kommen die Rahmenerzählungen von Rothman und Lynchund auch realistischer vor als die hierzulande derzeit üblichen."Weitere Artikel: Die liefert lyrische Reportagen aus, unter anderem vonund. Die Schriftstellerin schreibt in der SZ darüber, in Berlin festzusitzen, während ihr Vater in Odense im Sterben liegt. Im Literarischen Leben der FAZ schreibt die Schriftstellerin Moskau-Tagebuch mitzur Hand. In dergratuliert Andreas Platthaus der Schriftstellerin zum 70. Geburtstag. Sylvia Staude ( FR ), Harry Nutt ( Berliner Zeitung ) und Thomas Steinfeld ( SZ ) schreiben Nachrufe auf die schwedische Schriftstellerin, deren gemeinsam mitverfassten, politisch grundierten Kriminalromane in den 70ern in jede linke Studenten-WG gehörten, auch wenn sich in der WG gar keine Krimifans befanden. Thomas Steinfeld schreibt in derzudem einen knappen Nachruf auf den mit gerade mal 24 Jahren verstorbenen dänischen Dichter , der vor einigen Jahren mit einem Gedichtband für erhebliches Aufsehen sorgte - hier einige seiner Gedichte beim. Außerdem bringt die Literarische Welt eine Geschichte vonBesprochen werden unter anderem"Die Berglöwin" ( taz ),"Briefe nach Breslau. Meine Geschichte über drei Generationen" ( Freitag ),"Augenstern" ( NZZ ),"Dr. Weiss' letzter Auftrag" ( Berliner Zeitung ), der letzte Band ausFantasy-Comic-Saga "Ralph Azham" ( taz ),"Für immer die Alpen" (online nachgereicht von der FAZ ), neue Krimis vonund Berliner Zeitung ),Western "Herzland" () und"Das kann uns keiner nehmen" ().