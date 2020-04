"Vier Minuten reine Anmut" seufzen französischen Zeitungen, hingerissen vom Video, daszu Prokofjew mit Tänzerinnen und Tänzern der Opéra Paris drehte. Als Geschenk, Dankeschön oder kleiner Trost für die anderen im Homeoffice Eingeschlossen:Anna Fastabend porträtiert in derdas Kollektiv Onlinetheater.live , das seit jeher seine Stücke ausschließlich für den digitalen Raum entwickelt. Im Mai soll das Theater-Game "Hyphe" Premiere haben: "Anders als bei den herkömmlichen Social-Media-Plattformen soll es bei 'Hyphe' gerade nicht um eine geschönte Selbstdarstellung gehen, sondern umdurch Transparenz. Vom Konzept der 'Radical Honesty' inspiriert, animiert die ominöse Figur Birder die Teilnehmer dazu, ihre Schwächen zu offenbaren. Der Titel ist an den botanischen Begriff für die fadenförmigen Zellen von Pilzen angelehnt, die zusammen mit den Wurzeln und Bakterien das 'Wood Wide Web' bilden. 'Das ist ein, mit dem sich Bäume gegenseitig vor Gefahren warnen', sagt (Produktionsleiterin Fabiola) Kuonen."In der antwortet David Lau auf' Aufruf "Hört auf zu streamen!", in dem Mattheis die Theaterleute davor warnte, noch stärker auf die Gig-Ökonomie zu setzen (unsere Resümees hier oder hier ). Lau betont lieber die, die ein offener Zugriff ermöglicht: "Das Bolschoi-Theater Moskau ist weltberühmt. In der Coronakrise haben nun erstmals Menschen aus der ganzen Welt die Möglichkeit, online einen Eindruck davon zu bekommen, wofür privilegierte Menschen bis zu 250 Euro ausgeben.Es geht nicht um Ersatz, es geht um die Erweiterung des Möglichen. Dermuss ebenso ein Ziel sein, wie es der freie Zugriff auf Wissen ist."Weiteres: In der meldet Daniele Muscionico, dass jetzt auch das Schauspielhaus Zürich mit"Dekalog" seine Streaming-Premiere versucht. Im Stream dergibt es heute Abend "Lost and Found" vonund Ensemble.