Zwar hält dasnoch standhaft an seinem Termin fest und von' eisernem Willen, einen Termin fürdeutlich tiefer im Jahr zu finden, berichtet Hanns-Georg Rodek in der. Aber für, dem letzten verbliebenen Wadenbeißer aus New Hollywood, ist es längst ausgemachte Sache, dass in diesem Jahr mit A-Festivals nicht mehr zu rechnen sei - zumim nächsten Jahr, wo sich die jetzt auf Halde liegenden großen Filme um die Leinwände prügeln werden, meint er im-Gespräch. Das Kino an sich werde aus dieser Krise allerdings schwer geschwächt hervorgehen: "Ich glaube, das Kino hing schon an seinenund diese Fingernägel hat jetzt jemand abgeschnitten. Es wird auf irgendeine Weise zurückkommen, so wie Blues Clubs und Sinfonien. Aber es wird niemals mehr das Profil haben, das es einmal hatte. ... Was wir derzeit beobachten, ist die Rekonfiguration dessen, wie wir audiovisuelles Entertainment auffassen und ich denke nicht, dass es einen Weg dorthin zurück gibt, wo wir vor sechs Monaten waren. Ich habe eine Theorie aufgepostet, wie wirmit virtuellen Filmfestivals, virtuellen Kritikern,-Communities und virtuellen roten Teppichen aufbauen und einfach akzeptieren, dass dasist. Vielleicht für immer. Die andere Möglichkeit für die Zukunft besteht darin, dass wirhaben, die mit denPartnerschaften entwickeln."Zur sterbenden Kino- und Filmkultur: "Die Regierung muss dafür Sorge tragen, dass dieser Corona-Blackoutverläuft", fordert Thomas Negele von der Spio, dem Spitzenverband der deutschen Filmwirtschaft, im online nachgereichten-Interview. Mehr als einesollen locker gemacht werden, um drei Monate Umsatzeinbußen und eingefrorene Produktionen zu kompensieren. "Ganz wichtig ist jetzt, so schnell wie möglich ein Media-Budget für 2020 bis 2024 zu beschließen und zu sichern. Denn dieSie ist international vernetzt und stark arbeitsteilig organisiert. Daher ist die Situation der Filmunternehmen überall in der EU ähnlich. Sie bleiben bei den Maßnahmen der nationalen Regierungen."In der stellt Laura Sophia Jungvor, die auf der Minivideo-Plattformmit allerlei Kapriolen derzeit zum Weltstar wird. Auffindet das Onlinevideo zu denzurück, erfahren wir außerdem: "istwie aus besten Stummfilmzeiten, produziert meist von Digital Natives der Generation Z. Sie spezialisieren sich dabei oft auf einzelne Comedy-Genres. Zum Beispiel Action: Man filmt sich dabei, wie man sichlegt, aus einem fahrenden Auto springt, sich kopfüber in einer Mülltonne versenkt. Oder Pranks: Man spielt Streiche, die selbst Pumuckl zu primitiv wären."Weitere Artikel: In der berichtet Barbara Achtermann von der Lage der. Besprochen werden die vom online gestellte Serie "Warten auf'n Bus" mitund, in der-Kritiker Tilmann P. Gangloff ein ähnliches Kultpotenzial wie zuvor beim "Tatortreiniger" sieht , die Doku "iHuman" (online nachgereicht von der FAZ ) und die aufgezeigte dritte Staffel der Serie "Fauda" ( NZZ ).