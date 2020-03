DieCorona-Tagebuch, das an Schrecken vor der Erhabenheit dieser "Katastrophe biblischen Ausmaßes" nichts missen lässt: "Es ist etwas an der, an ihrer bedrohlichen Leere, das unser plötzlich so verletzlich und hilflos wirkendes Wesen ganz und gar aufzusaugen droht. ... Wie es typisch ist bei massenhaftem Sterben, haben die Toten, die wir nicht kennen, kein Gesicht, bleiben anonym, nurmehr eine Zahl. Schauen wir aber in dieser Situation die uns Nahestehenden an, unsere Liebsten, dann spüren wir, in welchem Maß jeder Mensch eine ganz eigene,in sich birgt, deren Verschwinden der Welt etwas wegnähme, für das es keinen Ersatz geben kann und wird. Aus jedem schreit plötzlich."Auch den Mailänder Schriftsteller packt beim Blick aus dem Fenster, beim Blick auf die vor den Krankenhäusern sich stapelnden Särge, die apokalyptische Wehmut: Es ist das "das Ende einer Epoche", schreibt er in der. Die "längste und selbstvergessensten Phase des Friedens und des Wohlstands, die die Geschichte der Menschheit jemals erlebt hat", liege jetzt hinter uns. Auf den Straßen sieht er zwar "erwachsene Männer und Frauen und doch sieht man über den Maskenden. Sie sind völlig unvorbereitet zu dem Treffen mit ihrer eigenen Geschichte gekommen; und genau deshalb sind sie mutige Männer und Frauen. Sie gehörten zum wohlhabendsten, geschütztesten, langlebigsten, am besten gekleideten, ernährten und gepflegtesten Stück Menschheit, das je auf der Erde gewandelt ist; und jetzt, da sie in ihren Fünfzigern sind,."Weitere Artikel: In der unterhält sich Joachim Riedl mit dem. Im schreibt die Schriftstellerin über ihre Erfahrungen der letzten Wochen und ihrer eigenen Angst vor Infektionen. Die Schriftstellerin berichtet in der Freitext-Reihe aufdavon, dass es Schlimmeres geben kann, als nach einem Besuch indort wegen Corona-Quarantäne festzusitzen.-Kritiker Gerrit Bartels nutzt die Zeit zuhause für Reisen durchs eigene Buchregal und stößt dabei auf"Reise durch mein Zimmer" aus dem Jahr 1794. In der beschäftigt sich Uwe Ebbinghaus mit. Diehat eine weitere Folge ausCorona-Fortsetzungsroman online gestellt . Beim Nachschlagen im etymologischen Wörterbuch stellt -Autor Klaus Bartels fest, dassundalphabetisch gesehen zwar enge Nachbarn sind, aber nicht unbedingt nahe Verwandte. In der verschafft Claudia Mäder einen Überblick überBesprochen werden"Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein" ( 54books ),"Spiegel und Licht" ( FR ),"Für immer die Alpen" ( SZ ),"Dankbarkeiten" ( Tagesspiegel ),"Die rechtschaffenen Mörder" ( Freitag ),' "Lomé" ( FR ),"Dr. Weiss' letzter Auftrag" ( FR ) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunterComic "Manno" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Jochen Hieber über"Clowns sind wir":"Clowns sind wir, der Zirkus heißt Kultur,..."