Lisi Estaras & Ido Batash. "The Jewish Connection Project". Bild: Thomas Dhanens

Selten wurden die Verbissenheit vonso locker zerlegt wie in den Tanzperformances "The Sea Within" vonund "The Jewish Connection Project" vonmit staunt Helmut Ploebst () beim Wiener Impulstanz-Festival: "In The Jewish Connection Project geht es um ironische Korrekturen an sich wiedervon einer jüdischen Identität, wie sie von aktualitätsgebundenen Medien nur schwer zu erfassen sind. Estaras und Batash zerfasern mit ihrer bunt zusammengewürfelten Tanz- und Performancegruppe alle Festlegungen. Aber nur, um einzelne Details und Fäden neu aufzugreifen und zu einemzusammenzufügen, mit dem sich dieerfassen lassen könnte. Gerade diese Lockerheit, die sich gleich zu Beginn aus dem weiblichen Wortwitz eines Rap-Songs darüber, was alles jüdisch sein kann, entspinnt und zu einer clever komponierten choreografischen Performance aufblüht, enthält bereits einen Strang dieser Identität, robusten Humor, auch wenn dieser wie auf nur, weil, wie wir wissen, die Hölle der Geschichte noch nicht erkaltet ist und die Bewegungen der Gegenwart erneut erhöhte Aufmerksamkeit verlangen."In der erzählt Wolfgang Stähr, wie Mozart in den drei gemeinsam mit dem Librettistengeschaffenen Opern ("Le nozze di Figaro", "Don Giovanni" und "Così fan tutte") dasauf den Kopf stellte und das höfische Menschenbild mit Humor demaskierte: "Ein bösartiger Humor? Reden wir noch über Mozart? Doch vergessen wir nicht, dass dieser apollinische Klassiker durchaus eingenießen konnte, wenn er seine Interpreten mit undankbaren und heimtückisch schwierigen Partien ins Schwitzen brachte (und seinen Spott sogar in die Noten schrieb) oder sich auf Kosten seiner mittelmäßigen Komponistenkollegen einen Spaß erlaubte."Weitere Artikel: In der erzählt die Autorinvom Protest albanischer Künstler, die in Tirana seit über einem Jahr versuchen, dasvor dem Abriss zu bewahren.inszeniert gemeinsam mitdas Stück "Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt" am Berliner Friedrichstadtpalast, meldet der Tagesspiegel. In dererkennt Clemens Haustein die Kindertauglichkeit der "Meistersinger", die in der Reihe "Richard Wagner für Kinder" inzu sehen waren: "Vonin musikalischer Hinsicht virtuos auf eine gute Stunde gekürzt, vonfrisch inszeniert." "Kurzweilig wie ein Comedy" nennt Haustein auch"Meistersinger"-Inszenierung im Haupthaus.Besprochen wirdKinderoper "Der Gesang der Zauberinsel" bei den Salzburger Festspielen ( Standard ).