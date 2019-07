Mit einem Text über eine studierte Philosophin, die sichvon Auftrag zu Auftrag hangelt, hat die österreichische Autorin denin Klagenfurt für sich entschieden und dabei auch die Kritik weitgehend überzeugt ( hier alle Juryvoten im Überblick). "In den harmlos daherkommenden Realismus mischen sich", schreibt Anne-Catherine Simon in derüber Birnbachers Geschichte. Alles in allem allerdings ein durchwachsener Jahrgang, bei dem' Eröffnungsrede ( hier in Auszügen) noch am besten war, meint Jan Wiele in der, der mit der Auszeichnung für Birnbacher jedoch gut leben kann: Ihr "Text war in durchgängig ironischem Ton und gelegentlich aufblitzender humoristischer Verdichtung."Jens Uthoff muss allerdings schon ein wenig staunen über diese Entscheidung, "weil sehr vieles einfach so aufgeht in dieser Erzählung, weilvorhersehbare Dinge zustoßen, weil er ansonsten in einem akademischem Milieu spielt, von dem schon so oft in ähnlicher Art und Weise erzählt wurde. Natürlich erzählt Birnbacher, die Soziologie und Sozialwissenschaften studiert hat und als Sozialarbeiterin arbeitet, gekonnt und geschliffen,in diesem Jahr." InsbesondereGeschichte "Unweit vom Schakaltal" hebt er hervor.Für den Schriftsteller ist dagegen der ganze Bachmann-Wettbewerb auf den Hund gekommen, wie er in der Welt erklärt : Das "extreme Missverhältnis von im Grunde unbedeutenden, künstlichen,einerseits, und heillosen, absurden, alsdaherkommenden Überinterpretationen auf der anderen, der Juryseite" sei typisch geworde für diese Veranstaltung. In Klagenfurt rege sich nichts mehr, kein Impuls, nirgends: "Banale Texte, überbordende Erklärungen. ... Es sind Texte, die allesamtwerden, sondern für die Bachmann-Juroren."Im geht derweil Andrea Heinz mit der Jury hart ins Gericht: Wie diesefür seinen Text über die Weiße Rose abkanzelte, findet sie ungeheuerlich. "Der Bachmannpreis braucht dringend eine. Juroren, die meinen, entscheiden zu können, was und wie 'man' schreiben darf (immerhin gab es Jury-Kollegen, die sich dem deutlich widersetzten) urteilen in einem Bewerb, der mehr und mehr zumwird. Der zunehmend zu einer PR-Maschine verkommt."Auch wenn es mitunter Debatten "überim Speziellen" gab, will -Kritiker Christoph Schröder auf diese Jury allerdings (fast) nichts kommen lassen, denn sie "funktioniert. Einen nicht geringen Anteil daran hat der Vorsitzende, der in seiner Doppelrolle als Vermittler und Diskussionsteilnehmer aufging und ganz nebenbeihervorzauberte." Lediglich Nora Gomringer hält er als Jurorin für deplatziert.Felix Stephan erinnert in derangesichts der aufschäumenden Diskussionen über Martin Beyer und, die über den Genozid an den Jesiden schrieb , daran, dass die Veranstaltung nicht nur ein Lesewettbewerb ist, sondern auch "eine. Und auch in diesem Jahr zeigte sich, dass Ästhetik mit dereng verwandt ist, gegen Moralismus aber nahezu immun.bedeutet eben nicht, dass man nur dann Gehör findet, wenn man sich vorher auch was Anständiges anzieht. Formbewusstsein bedeutet, dass sich Widersprüche, Lügen und Falschheiten zuverlässig offenbaren, wenn man sich informiert über den Modus unterhält, in dem sie vorgetragen werden." Hier alle in Klagenfurt vorgetragenen Texte und Lesungen im Überblick.Weiteres: Rettet die Helvetismen, ruft Urs Bühler in der. Besprochen werden unter anderem"Die Nickel Boys" ( Freitag Presse ),"Zabor" ( Tagesspiegel ),"Die Familie" (online nachgereicht von der Welt ), die Neuausgabe von"Zehn jagen Mr. X" ( FR ),"Woher ich kam" ( SZ ),"'In den Niederungen des Aktuellen'. Die Briefe 1933-1939" (online nachgereicht von der FAZ ), die Ausstellung "Le Questionnaire de Proust" in der Bibliotheca Proustiana Reiner Speck in Köln-Müngerdorf ( Tagesspiegel ) und neue Krimis, darunter"Wonder Valley" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Werner von Koppenfels über"Die Apostel: Versailles, 1919":"Sie saßen. Und standen.Waren sich fremd. Die Luft,..."