"Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino" am Münchner Volkstheater. Foto: Gabriela Neeb



Ein wenig deprimiert verlässt nachtkritiker Willibald Spatz Mirja Biels Inszenierung "Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino", für die Martin Crimp Euripides' Antikendrama "Die Phönizerinnen" um das selbstverschuldete Schicksal überschrieben hat: "Im Prinzip ist an der Stelle Martin Crimp viel pessimistischer als das Original. Er lässt den Menschen nicht einmal die Chance für eine Einsicht, weil sie alle schrecklich damit beschäftigt sind, ihr Bild von sich vor den anderen zu pflegen. Und Biels pointierte Inszenierung liefert die Erkenntnis direkt, brutal und großartig. Man wünscht sich fast, das alles wäre nur eine alte Geschichte, die uns alle nichts mehr angeht. Ist es aber nicht."



Der Wiener Staatsopernchaf Dominique Meyer wird neuer Intendant der Mailänder Scala, meldet Hans-Georg Koch in der FAZ und merkt recht trocken an, dass ihm der bisherige Intendant Alexander Pereira noch ein Jahr "zur Seite steht". Die Scala im hyperdynamischen Mailand legt viel Wert auf Exzellenz, aber Koch ahnt, dass sie die Relevanz nicht vernachlässigen sollte: "Nach dem Theaterverständnis, wie es sich nördlich der Alpen entwickelt hat, wird auf der Bühne etwas verhandelt, was alle Menschen angeht, wenigstens aber den bürgerlichen Teil der Menschheit. Aus dieser Sicht erscheinen die meisten Produktionen an der Scala heute belanglos, uninteressant, eingeschlossen in der Blase der Freunde leidenschaftlichen Gesangs... An der Scala, und wahrscheinlich generell in Italien, gibt es aber keinen Standpunkt, der es erlaubte, Werke der Opernliteratur auch einmal von außen, in einer gesellschaftlichen Perspektive und mit historischer Distanz zu betrachten. So gehört die Scala zum Kulturangebot einer kreativen Stadt, nimmt aber an der Entwicklung zukunftsorientierter Themen nicht teil."



Weiteres: Adrienne Braun bilanziert in der SZ Burkhard Kosminskis erste Saison am Schauspiel Stuttgart



Besprochen werden eine Aufführung des "Samstags" aus Stockhausens Zyklus "Licht" durch das technikaffine Musikerkollektiv Le Balcon in einer Kirche in Paris (SZ), der Auftakt des "Colours-Tanzfestivals in Stuttgart (FR), das Ballett-Programm "Atem-Beraubend" ebenfalls in Stuttgart (FAZ) und Tullio Solenghis "Lysistrata" im griechischen Theater von Syrakus auf Sizilien (FAZ).