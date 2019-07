Alexandra Eul feiert beidie Kapitänin, die mit ihrer "Sea Watch 3" in Lampedusa anlief und dabei ein italienisches Patrouillenboot abdrängte, das ihr den Weg versperrte ( mehr dazu in der): "Rackete hat einen mächtigen Gegenspieler. Noch dazu einen, der sich in seinergekränkt fühlt: Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega-Partei. Das Verbot, italienische Häfen anzulaufen, ist der Kern von Salvinis Migrationspolitik. Er nennt sich selbst '', Kapitän und Anführer einer ganzen Nation. Mit Rackete hat der Rechtspopulist nun Konkurrenz bekommen. Sie wird in Italien als '' und als mutige Frau gefeiert."Für stellt Alexander Fanta die deutschen Politiker vor, die künftig im EU-Parlamentmit prägen werden, darunter die ehemalige Bundesjustizministerinvon der SPD, die das Kunststück fertiggebracht hatte, gleichzeitig für und gegen diezu sein: "Im Wahlkampf versuchte Barley,inhaltliche Positionierungen für ihre zukünftige Rolle zu vermeiden. Derverpasste ihr deshalb den spöttischen Titel 'Miss Happy'. Was Barley als Abgeordnete vorhat, ist noch unklar, sie reagierte nicht auf unsere Anfrage. Sie dürfte sich wohl auch im EU-Parlament rechtspolitischen Fragestellungen zuwenden."Die Bewegung derfällt in sich zusammen, schreibt John Lichfield in. Heute demonstrieren unter diesem Zeichen nur noch ein paar Linksradikale aus den Städten, ursprünglich aber kam die Bewegung aus vernachlässigten Gegenden in der. "Von Anfang an sah jeder in den Gelben Westen, was er in ihnen sehen wollte. Den Brexiteers in Britannien erschienen sie als Frexiteers. Die 'Make America Great Again'-Legionen sahen sie als Trump-Unterstützer ehrenhalber. Für die internationale Linke waren sie entrechtete Proletarier. Heute kommt die Bewegung vor allem von, die Macrons Konzessionen als unbedeutend ansehen. Sie bleiben hypnotisiert von utopischen, nie recht erklärten Forderungen nach einem neuen Systemdurch permanente Referenden."Matthew Caruana Galizia, der Sohn der ermordeten maltesischen Journalistinkämpft weiter um Aufklärung. Und seine Proteste haben Erfolg, erzählt Harriet Sherwood im: "Letzte Woche forderte der, dass innerhalb von drei Monaten einedes Mordes eingeleitet wird, und erklärte, dass die Unfähigkeit der maltesischen Behörden, die verdächtigen Mörder vor Gericht zu stellen, 'ernsthafte Fragen der' aufwirft. Das vom Rat verabschiedete Statement attestiert Malte eine 'extreme Schwäche der Gewaltenteilung'. Das Land brauche eine 'grundsätzliche,'. Für Matthew ist diese Resolution des Rats 'extrem wichtig'."