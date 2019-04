Kino als Droge: Julian Schnabels "Van Gogh"

An-Filmen herrscht in der Filmgeschichte nun wahrlich kein Mangel. Was hebt nunmitbesetzten Film "Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit" aus der Masse heraus?-Kritiker Björn Hayer weiß die Antwort: "Seine durch und durch experimentelle Ästhetik. Wir erleben, eine Orgie der Farben, eine, die auf den Zuschauer wie eine einzige Droge wirkt." Dieses ästhetische Sensorium kommt nicht von ungefähr, erklärt Anke Sterneborg auf: Es "hat in erster Linie damit zu tun, dass zum ersten Mal. Denn Julian Schnabel war schon viele Jahre lang ein äußerst erfolgreicher bildender Künstler, bevor er vor gut 20 Jahren zum ersten Mal als Regisseur die Lebensgeschichte eines Malerkollegen erzählte, die des Künstlers Jean-Michel Basquiat." Weitere Kritiken in Welt und Tagesspiegel . Außerdem hat der Tagesspiegel dem Regisseur und der Drehbuchautorin Louise Kugelberg gesprochen Rüdiger Suchsland berichtet aufvom Filmfestival in, das Erdogan trotz einschneidender Mittelkürzungen wacker trotzt: "Das Festival ist dem Westen zugewandt, offen und liberal und insofern. ... Eine Reihe mit queerem, also schwul-lesbichem Kino, das ist in diesem Land nach wie vor etwas Besonderes. Und wenn ein Film politisch ist, womöglich zum Widerstand gegen autoritäre Verhältnisse aufruft, dann steht er im Lande Erdogans fast schon." Und: "Viele türkische Filme loten ein anderes Leben und andere Möglichkeiten aus. Noch existieren diese Möglichkeiten nur in der."Gehen Sie ins Kino und bewundern Sie die Hauptfigur, einen alten Möbelpacker, in David Nawraths Film "Atlas"! Das ist. Peter Kümmel feiert den Schauspieler in der: "Bocks Figuren sind, unter ihrer blassen, von Vitamin-D-Mangel gezeichneten Büro- oder Kasernenhaut, immer wachsam, ja schlaflos. Sie sind weder extramutig noch abgrundböse: Der Umstand, dass wir, der Schlauen und der Mitgelaufenen sind, ist ihnen anzusehen. Was man auf ihren Gesichtern vor allem anderen erkennt, ist Argwohn."Weitere Artikel: Carolin Weidner empfiehlt in derdie Retrospektive im Berliner Kino Arsenal (mehr dazu bereits hier ). Auf schreibt Dunja Bialas einen Nachruf auf die Münchner KinobetreiberinBesprochen werden"First Reformed" ( Tagesspiegel , mehr dazu hier ),gleichnamige Adaption von Roman "Der Fall Collini" ( SZ ),Porträtfilm "Der Funktionär" über seinen Vater Perlentaucher ),-Film "The Highwaymen" ( Perlentaucher ),"Mid90s" ( NZZ ),Doppelgängerkomödie "Mega Time Squad" ( SZ ) undKurzfilm "Guava Island" ( Zeit ).