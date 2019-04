Charismatischer Streikführer: Vincent Lindon in "Streik"

Mythisches im Alltag: "Nuestro Tiempo" von Carlos Reygadas

In seinem Film "Streik" hat Regisseurnur Augen für seinen Hauptdarsteller, der bei Auseinandersetzungen um die Rettung einer Autofabrik rasch an der Spitze des Arbeitskampfes landet. Brizé und Lindon haben schon häufig miteinander gearbeitet, aber hier wird das zum handfesten Problem, meint -Kritiker Dennis Vetter: Der Filmemacher "vergisst in diesem Film, worum es hätte gehen können: Den Streik - oder den 'Krieg', wie es im Originaltitel heißt. Der soziale Kampf, der Klassenkampf, sie treten hier zurück hinter die. ... Es ist, wie Brizés Streikende immer wieder nach oben sehen, zu den Entscheidern, die so zumavancieren."-Kritiker Ekkehard Knörer schaut Lindons intensivem Spiel immerhin sehr gerne zu, hat aber ebenfalls Vorbehalte, insbesondere was dendes Films betrifft: "Das Ungefähre bleibt ein Problem. Am stärksten eben doch beim Protagonisten: Vincent ist nicht (einfach) Laurent, vielmehr ist die kraftvolle und ihrerseits mitreißende Art, wie Lindon sich in die Rolle dieses Arbeiters Laurent hineinwirft,. Das kommt zu den Energien also noch hinzu: Lindon spielt einen Mann, der in diesem Spiel zu sich selbst kommt, was auch heißt, dass er einen Schauspieler spielt, der überm Spiel die Rolle - vielleicht: fast - vergisst. Das ist Virtuosentum, dasgemacht ist, auch weil es sich keineswegs selbst noch einmal ausstellt. Und doch bleibt die Frage, obin einem solchen Fall nicht, und zwar notwendig, überwiegen."Michael Pfister verfällt bei der Anfangssequenz zu' "Nuestro Tiempo" in staunende Andacht und altphilologische Ekstase: Der mexikanische Filmemacher "entfaltet in den ersten zwölf Minuten eine", schreibt er im Filmbulletin. "In einem ausgetrockneten See spielen Gruppen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Alters, necken sich, bewerfen sich mit Schlamm und sehen dabei aus, als hätte siesoeben aus feuchtem Lehm geformt. Die jüngeren Mädchen fläzen sich in ein Gummiboot, massieren einander und werden von den Jungs überfallen. Die Teenager bilden bereits eine gemischte Gruppe, probieren erste Flirts und Küsse. Nach dem Chaos und der 'breitbrüstigen Gaia', der Erde, so besingt es, entstand beim Weltenanfang sogleich 'Eros, der schönste der unsterblichen Götter, der gliederlösende, der allen Göttern und Menschen den Sinn in der Brust überwältigt und ihr besonnenes Denken'." Stimmt ja alles, meint Geri Krebs in der, bleibt aber skeptisch: Zwar verfüge der Regisseur tatsächlich über "die Fähigkeit,zu erblicken und einzufangen. In 'Nuestro tiempo' fragt man sich allerdings längere Zeit, wohin die Erzählung führt, selbst nachdem man die Protagonisten kennengelernt hat."Auf plädiert Jennifer Borrmann für ein, statt rein den Marktbedürfnissen hinterher programmiertes Kino: "Der Grat zwischen Cinephilie und Wirtschaftlichkeit ist sehr schmal. Er muss aberwerden, wenn es ein besseres Kino (und -programm) geben soll. Was aber politisch nicht gewollt ist, wird in der alltäglichen Kinoarbeit nicht realisierbar sein. Deshalb müssen die Möglichkeiten und Wege, Film im Kino zu zeigen,werden."Weitere Artikel: In der empfiehlt Barbara Wurm die Retrospektiveund die Hommage fürbeim Berliner Festival . Nico Hoppe erklärt in der, warum dieausgerechnet den bislang eher von der linken Seite rezipierten Science-Fiction-Klassiker "Matrix" für sich vereinnahmt. Im-Festivalblog berichtet Dominik Kamalzadeh vom ""- Festival in Linz. SZ ) und ZeitOnline ) erinnern sich an die am Osterwochenende verstorbene . Für die plaudert Richard Pleuger mit den Produzentenundüber deren-Schwemme, von denen gerade der 22. in die Kinos kommt (sehr viele kostbare Zeilen dafür in NZZ SZ und FAZ ). Franzöische Medien - hier - melden den Tod des Schauspielers. Er drehte mit Philippe de Broca und Bertrand Tavernier. Zu den Höhepunkten seines Schaffens zählte Alain Corneaus Historienfilm "Die siebente Saite" aus dem Jahr 1991. Hier ein Ausschnitt:Besprochen werden der Dokumentarfilm "Tea with Dames" mit den Schauspielerinnenund Tagesspiegel ),"Atlas" mit Berliner Zeitung ) undBankraubfilm "Ein letzter Job" mit taz ).