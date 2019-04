Jack Whitten: Selbst-Porträt, 2008. © The Jack Whitten Estate and Hauser & Wirth / Hamburger Bahnhof

-Kritiker Jörg Heiser rechnet es dem Hamburger Bahnhof hoch an, als erstes Museum in Europa überhaupt, dem amerikanischen Malereine Einzelausstellung zu widmen. Dass der schwarze Künstler bisher nicht wahrgenommen wurde, findet Heiser beschämend, denn seine mit Mosaiktechnik sei so eigenwillig wie innovativ: "Zuletzt wird so ganz en passant klar, wie es Whitten gelungen ist, sich nie in bloß illustrativen Inhalten oder formalistischen Fingerübungen zu ergehen. Wie bei ihmvonstattengeht und überhaupt zur Bildhauerei mutiert. Vor allem aber platzierte er sich stets genau in die Lücke zwischen Politik und Intimität, Universalität und Differenz. Es ist die Lehre aus einem Jahrhundert Künstlerleben: Lass dich weder segregieren noch eingemeinden." Ingeborg Ruthe stellt in derfest: "Der Spirit wirkt. Er dringt aus jedem Schwung, etwa in einem steingrauen Bild, dass gewebeartigen Malstrukturen gewidmet ist und auf dem sich Rakel-Spuren finden, als sei der Wind über eine Eisfläche des Nordmeeres oder über das Hochplateau eines Basaltgebirgszuges gepeitscht."Bei den Evakuierungsplänen fürhatte diePriorität vor allen - anderen - Kunstwerken, erklärt Olga Kronsteiner im. Echtheit spiele keine Rolle, entscheidend sei in der kirchlichen Hierarchie nur der symbolische Wert: "Für Könige und Kaiser waren solche Reliquienschätze, die eine göttliche Ableitung ihres Herrschertums legitimierten und ihre." The bringt eine tolle Bilderstrecke zuvon 1460 bis 1921 ( via John Coulthart).Besprochen werden die "grandiose" Schau zuund seinen Adepten in der Alten Pinakothek in München ( Tsp ), eine Schau der Liechtensteiner Kunstsammlung in der Wiener Albertina NZZ ),' Dokumentarfilm "Kusama: Infinity" über die Künstlerin taz ) und eine Ausstellung der gerade sehr angesagten Künstlerinin der Serpentine Gallery (die Laura Cummings im Guardian allerdings ziemlich lahm findet).