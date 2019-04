Szene aus Kleists "Verlobung in St. Domingo" am Schauspielhaus Zürich. Foto © Tanja Dorendorf / T+T Fotografie





hat Kleists "Verlobung in St.Domingo" fürs Schauspielhaus Zürich umgeschrieben, Sebastian Nübling die neue Version inszeniert. Das Stück über die Liebe zwischen einem Schweizer und einer Schwarzen ist bei Kleist schon nicht recht stimmig, das Gerede von "Negern" und "Rassen" macht es heute eigentlich unspielbar. Öziri behilft sich mit einem "" und Regeln für die Inszenierung, erklärt Martin Halter in der: kein Blackfacing, keine Verwendung des N-Worts, mindestens die Hälfte der Schauspieler muss Schwarz sein (bei Öziri immer groß geschrieben) oder "Rassismuserfahrung" haben. Das rettet das Stück für Halter auch nicht: "Öziri nimmt Kleists Figuren ihre Geheimnisse und Widersprüche und reduziert sie aufund Unwörter. Aber er hat auch keine Lösung für das Gewaltproblem aller Utopisten und eine zuckersüße Botschaft: Wir sind im Grunde."Öziri rennt "mit seinem Werk Türen ein, die längst", kritisiert auchValeria Heintges. "Darum erstaunt der Schaum vor dem Mund, mit dem er sich gegen Rassismus und Sklaverei wendet.geraten dabei seine Monologe und seine Personenzeichnung allzu grob; die schöne Doppelbödigkeit des Anfangs macht bald großer Eindeutigkeit Platz.schafft es trotzdem über weite Strecken, diesen Text-gegen-den-Text so auf die Bühne zu bringen, dass der Abend überrascht. Gekonnt spielt Nübling mit dem Rhythmus, wenn etwa zu Beginn die Schauspieler zwischen lauter Agitation und noch lauterer Betonung wechseln - und dann plötzlich Dominic Hartmann die Foltermethoden der weißen Herren instoisch daherspricht, dass einem Schauer über den Rücken laufen, zumal Hartmann jeden Satz mit einem lapidar-nichtssagenden 'sorry' enden lässt."Weitere Artikel: Im berichtet Patrick Wildermann vom, kurz "Find", an der Schaubühne in Berlin., seit Sommer 2008 Ballettdirektorin am, erzählt im Interview mit der taz von ihrer klassischen Ballettausbildung in Bulgarien, ihren Werdegang und den Shows. Christine Dössel stellt in derdie Regisseurinvor, deren feministische Inszenierung von' "Endstation Sehnsucht" derzeit am Wiener Volkstheater zu sehen ist.Besprochen werden außerdem' Choreografie "Der Palast" an der Volksbühne Berlin ( nachtkritik taz ) und eine Bearbeitung vonTragédie en musique "Castor und Pollux" mit modernsten Techniken beim Heidelberger Frühling (ganz schön "durchgeknalltes Experiment", lobt Jesper Klein in der).